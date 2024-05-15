Захарова с угрозами отреагировала на возможность введения западных войск в Украину

Спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что иностранные войска, которые будут отправлены в Украину для войны против России, станут "целью" российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Несколько европейских стран заявили о возможности отправить в Украину свои войска. В частности, во Франции Макрон заявил, что это произойдет в случае прорыва украинского фронта. Советник президента Эстонии по вопросам безопасности Мадис Ролл отметил, что эстонские военные могли бы взять на себя функции "тыловых" украинских сил, чтобы освободить резервы для боев на фронте.

На эти сообщения с угрозами отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая в очередной раз использовала пропагандистские нарративы Кремля в своих заявлениях по Украине.

"Любое оружие, поставляемое нацистскому киевскому режиму, рассматривается Вооруженными силами Российской Федерации как законная военная цель и подлежит уничтожению. Аналогично и иностранные наемники неизбежно станут целями для российских Вооруженных сил", — сказала Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер МИД РФ Мария Захарова отреагировала на выступление Украины и других участников на песенном конкурсе Евровидение 2024. По ее словам в Европе происходит "ритуальное святотатство", а страны континента приближаются к своей гибели.

Также "Комментарии" писали о реакции Захаровой на заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что угрозы России показывают удачность тактики "стратегической неопределенности", в том числе по введению иностранных войск в Украину.



