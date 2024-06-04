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Захарова сделала абсурдное заявление: "мужчинам некогда заниматься продолжением рода"

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в сокращении населения в Молдове.

сегодня, 09:20
Автор:
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Slava Kot
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Спикер МИД РФ Мария Захарова решила прокомментировать демографическую ситуацию в Молдове, где наблюдается постепенное сокращение населения. По словам Захаровой, это якобы происходит из-за военных учений НАТО в Молдове, поэтому "мужчинам некогда заниматься продолжением рода".

Захарова сделала абсурдное заявление: "мужчинам некогда заниматься продолжением рода"

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Во время брифинга Мария Захарова заявила о резком сокращении рождаемости в Молдове при отсутствии войны в стране. По ее словам, в 2023 году в стране родилось 24 тыс. детей, что на 11% меньше показателей 2022 года. Причиной этого Захарова назвала милитаризацию страны, учения НАТО и "подтягивание" Молдовы к стандартам альянса.

"В 2024 году в стране прошло 17 военных учений и собраний, в том числе с участием американских или румынских военнослужащих. Понимаю, почему в Молдове рождаемость падает. Если 17 военных учений с участием американских и румынских военнослужащих, то молдавским мужчинам просто некогда заниматься продолжением рода. Они все в НАТО встраиваются", – сказала Захарова.

В Молдове, как и во многих странах Восточной Европы, в том числе и в России, в последнее десятилетие наблюдается сокращение населения из-за уменьшения рождаемости и увеличения миграции. Кроме того, по данным Генштаба, Россия понесла в Украине потери более 500 тыс. убитых и раненых. А BBC и "Медиазона" подсчитали, что на войне в Украине погибли более 50 тыс. военных РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Захарова с угрозами отреагировала на возможное введение западных войск в Украину.

Также "Комментарии" писали о президентке Молдовы Мае Санду, которая ответила, предлагала ли Украина освободить Приднестровье военным путем.



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Источник: https://newsmaker.md/rus/novosti/zaharova-o-snizhenii-rozhdaemosti-v-moldove-iz-za-voennyh-ucheniy-muzhchinam-nekogda-zanimatsya-prodolzheniem-roda/
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