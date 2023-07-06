Захарова сделала новое безумное заявление о Франции и оружии для ВСУ

В Министерстве иностранных дел России сделали новое безумное заявление. Там уверяют, что протестующие во Франции якобы используют оружие, поставляемое Западом Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"Оружие, поставленное Киеву, оказывается в руках тех же протестующих и применяется против полиции там, во Франции", — заявила Захарова.

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Также Захарова добавила, что оружие с Запада, НАТО и Франции якобы бумерангом вернулось к ним в страну и бьет по французскому народу.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Макрон назвал главные причины масштабных протестов во Франции. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что видеоигры и социальные сети виновны в массовых протестах по всей стране после убийства 17-летнего француза.

После начала массовых протестов Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС, чтобы присоединиться к кризисному заседанию кабинета министров Франции. На нем Макрон призвал родителей детей к большей ответственности и указал, что это не работа Франции – воспитывать их детей.

Макрон считает, что социальные сети сыграли значительную роль в протестах, ведь, по его словам, насилие организуется, прежде всего, в интернете. Президент Франции хочет, чтобы соцсети, в частности, Snapchat и TikTok, удаляли конфиденциальный контент. Кроме того, Макрон обвиняет видеоигры. По его мнению, некоторая молодежь копирует насильственные действия по видеоиграм.

Также "Комментарии" сообщали о том, что полицейскому во Франции собрали 1,47 миллиона евро после убийства парня. Сбор средств, начатый неделю назад во Франции для полицейского, застрелившего 17-летнего Нахеля и обвиненного в умышленном убийстве, собрал 1,47 миллиона евро. В свою очередь сбор средств для семьи погибшего парня собрал 352 тыс. евро.

