В ночь на 6 декабря станет доступным интервью министра иностранных дел террористической России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время эфира на Первом канале.

Лавров и Карлсон

По ее словам, видео появится в интернете "уже сегодня ночью".

Известно, что Такер Карлсон 3 декабря опубликовал видео на фоне Кремля, заявив, что специально прибыл в Москву для встречи с Лавровым. Журналист назвал интервью "совершенно увлекательным" и пообещал, что его обнародуют в ближайшее время.

Ранее Карлсон рассказал, что посольство США в Киеве помешало ему принять интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Он подчеркнул, что больше года пытался организовать этот разговор, но его усилия блокировало американское правительственное ведомство.

При этом известно, что 21 ноября Карлсон разразился скандалом, так как заявил, что США имеют признаки фашистского государства. В тот же день он также подверг критике президента Джо Байдена за разрешение Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Такер Карлсон уже брал интервью у кремлевского диктатора Владимира Путина. При этом сам Карлсон в разговоре со своим коллегой Лексом Фридманом рассказал о впечатлениях от интервью с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, ему не понравилось, что он пытается очернить украинцев. Такер Карлсон рассказал, что он не смог понять попыток кремлевского диктатора оправдать агрессию России по отношению к Украине необходимостью провести "денацификацию". При этом журналист подчеркнул, что так и не понял, что оно такое и добавил, что это была "самая тупая вещь", которую он слышал.



