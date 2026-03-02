Захарова снова не в себе: у Лаврова начали сыпать проклятиями

Ситуация на Ближнем Востоке разделила мир на разные полюса. Лидеры части стран поддержали решения и действия Соединенных Штатов Америки. Другие — поддержали Иран и уже перешли к проклятиям.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен: "У угнетенного народа Ирана появилась новая надежда. Мы решительно поддерживаем его право самому определять свое будущее".

Захарова разразилась не только критикой в адрес, но и проклятиями.

"Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отвращаетесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"? Проклят будет и тот, кто совершил это ритуальное жертвоприношение силам зла, и увидевшему в нем", — заявила Захарова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за эскалации вокруг Ирана ситуация в Украине, вероятнее всего, ухудшится. В Верховной Раде рассказали, как события на Ближнем Востоке отразятся в Украине и к чему готовиться украинцам.

Народная депутат Виктория Гриб рассказала, что эскалация вокруг Ирана означает конкретно для Украины. Прямо сейчас для Украины это означает резкое смещение фокуса глобального внимания. И так, по ее словам, это гарантированно станет проблемой. Когда в мире возникает еще одна горячая точка такого масштаба, ресурсы и внимание союзников распыляются. Для нас это критически опасно, ведь сейчас мы ведем переговоры об усилении нашей ПВО, отметила она.

Народная депутат Анна Скороход отметила, что ранее прогнозировала влияние войны на Ближнем Востоке напрямую ударит по многим сферам жизни украинцев.



