logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Захарова снова не в себе: у Лаврова начали сыпать проклятиями
commentss НОВОСТИ Все новости

Захарова снова не в себе: у Лаврова начали сыпать проклятиями

Представитель МИД Захарова раскритиковала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен

2 марта 2026, 16:42
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Ситуация на Ближнем Востоке разделила мир на разные полюса. Лидеры части стран поддержали решения и действия Соединенных Штатов Америки. Другие — поддержали Иран и уже перешли к проклятиям.

Захарова снова не в себе: у Лаврова начали сыпать проклятиями

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен: "У угнетенного народа Ирана появилась новая надежда. Мы решительно поддерживаем его право самому определять свое будущее".

Захарова разразилась не только критикой в адрес, но и проклятиями.

"Вот он, сатанизм во всей красе. Смотрите и не отвращаетесь. Это после полутора сотен убитых учениц начальной школы в городе Минабе у "народа Ирана появилась новая надежда"? Проклят будет и тот, кто совершил это ритуальное жертвоприношение силам зла, и увидевшему в нем", — заявила Захарова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что из-за эскалации вокруг Ирана ситуация в Украине, вероятнее всего, ухудшится. В Верховной Раде рассказали, как события на Ближнем Востоке отразятся в Украине и к чему готовиться украинцам.

Народная депутат Виктория Гриб рассказала, что эскалация вокруг Ирана означает конкретно для Украины. Прямо сейчас для Украины это означает резкое смещение фокуса глобального внимания. И так, по ее словам, это гарантированно станет проблемой. Когда в мире возникает еще одна горячая точка такого масштаба, ресурсы и внимание союзников распыляются. Для нас это критически опасно, ведь сейчас мы ведем переговоры об усилении нашей ПВО, отметила она.

Народная депутат Анна Скороход отметила, что ранее прогнозировала влияние войны на Ближнем Востоке напрямую ударит по многим сферам жизни украинцев.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/12418
Теги:

Новости

Все новости