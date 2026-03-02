Захарова знову не в собі: у Лаврова почали сипати прокляттями

Ситуація на Близькому Сході поділила світ на різні полюси. Лідери частини країн підтримали рішення та дії Сполучених Штатів Америки. Інші — підтримали Іран та вже перейшли до проклять.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова прокоментувала слова глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн: “У пригнобленого народу Ірану з'явилася нова надія. Ми рішуче підтримуємо його право самому визначати своє майбутнє”.

Захарова вибухнула не тільки критикою на адресу, а й прокляттями.

“Ось він, сатанізм у всій красі. Дивіться і не відвертаєтеся. Це після півтори сотні вбитих учениць початкової школи у місті Мінабе у “народу Ірану з'явилася нова надія”? Проклятий буде і той, хто вчинив це ритуальне жертвопринесення силам зла, і той, хто побачив у ньому “нову надію”, — заявила Захарова.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що через ескалацію довкола Ірану ситуація в Україні, найімовірніше погіршиться. У Верховній Раді розповіли, як події на Близькому Сході відобразяться на Україні та до чого готуватися українцям.

Народна депутатка Вікторія Гриб розповіла, що ескалація довкола Ірану означає конкретно для України. Прямо зараз для України це означає різке зміщення фокуса глобальної уваги. І так, за її словами, — це гарантовано стане проблемою. Коли у світі з'являється ще одна гаряча точка такого масштабу, ресурси та увага союзників розпорошуються. Для нас це критично небезпечно, адже саме зараз ми ведемо перемовини про посилення нашої ППО, зазначила вона.

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що раніше прогнозувала вплив війни на Близькому Сході напряму вдарить по багатьох сферах життя українців.



