Захарова сообщила, какой шаг точно приведет к эскалации в Украине

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Ткачик Олеся
Для России является категорически неприемлемой интервенция войск НАТО в Украину, об этом заявила официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова. По ее словам, такой шаг обернется неконтролируемой эскалацией.
Мария Захарова
Она заявила о том, что циркулируют сообщения о планах Запада по развертыванию своих войск для так называемого обеспечения мирного соглашения, которое может быть заключено между Россией и Украиной.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в МИД РФ уже говорили о том, что введение миротворцев в Украину, будет означать ее "оккупацию". В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что глава Украины, говоря о миротворцах, просто хочет, чтобы Запад оккупировал страну.
"Зеленский уже предлагал раздать все недра. Зеленский уже предлагает завести туда контингенты иностранных оккупационных войск. Зеленский предлагает американцам буквально присоединить себя в каком-то качестве. Ну, правда, американцы не хотят, потому что американцы все, что хотели получить, они уже получили от Украины", — заявил Мирошник.
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