Захарова сообщила, какой шаг точно приведет к эскалации в Украине

Для России является категорически неприемлемой интервенция войск НАТО в Украину, об этом заявила официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова. По ее словам, такой шаг обернется неконтролируемой эскалацией.

Мария Захарова

"Интервенция натовских сил в Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России", — заявила Захарова.

Она заявила о том, что циркулируют сообщения о планах Запада по развертыванию своих войск для так называемого обеспечения мирного соглашения, которое может быть заключено между Россией и Украиной.

"16 января британские СМИ написали о том, что премьер-министр Великобритании и президент Франции в начале января провели закрытые переговоры о направлении воинских подразделений двух стран на Украину "в рамках потенциальной миротворческой миссии". 18 января министр обороны ФРГ не исключил варианта отправки немецких солдат на Украину "для обеспечения безопасности" некоей демилитаризованной зоны при условии прекращения огня", — отметила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ранее в МИД РФ уже говорили о том, что введение миротворцев в Украину, будет означать ее "оккупацию". В частности, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что глава Украины, говоря о миротворцах, просто хочет, чтобы Запад оккупировал страну.

"Зеленский уже предлагал раздать все недра. Зеленский уже предлагает завести туда контингенты иностранных оккупационных войск. Зеленский предлагает американцам буквально присоединить себя в каком-то качестве. Ну, правда, американцы не хотят, потому что американцы все, что хотели получить, они уже получили от Украины", — заявил Мирошник.



