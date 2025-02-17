Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова прокомментировала слова своего шефа Сергея Лаврова о том, что и речи быть не может о территориальных уступках России в Украине.

Мария Захарова

В частности, как заявила Захарова, НАТО может отреагировать слезами на такую позицию.

"И где-то зарыдал еще один натовский член Мюнхенской конференции", — отметила российский дипломат, напомнив о слезах главы Мюнхенской конференции Кристофа Хойсгена во время его выступления.

Также Захарова отреагировала на заявление европейцев, в том числе представителей Германии о том, что представители ЕС должны присутствовать за столом переговоров.

" Переговоры по Украине с участием западной Европы велись 7 лет. Потом оказалось, что ЕСовцы их симулировали. Так сказала Меркель. Что на этот счёт думает МИД ФРГ? " — написала в Телеграме Захарова.

Известно, что ранее иностранные медиа и эксперты допускали, что между Украиной и РФ может произойти обмен "жестами доброй воли". Например, Силы обороны выйдут из Курской области, а российские военные выйдут из Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров о территориальных уступках Украине в ходе переговоров не может быть и речи. Такую категоричность он объяснил по старой методичке "защитой населения". При этом министр иностранных дел РФ придумал какие-то зверства со стороны Украины, хотя именно РФ стирает с лица земли украинские города и убивает даже детей. При этом российский дипломат не исключил, что США могут помочь установить мир в Украине.

Помимо этого, Лавров заявил, что Россия не поддерживает идею, чтобы представители Европы принимали участие в переговорах о мире в Украине.



