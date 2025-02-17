Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова прокомментировала слова своего шефа Сергея Лаврова о том, что и речи быть не может о территориальных уступках России в Украине.
Мария Захарова
В частности, как заявила Захарова, НАТО может отреагировать слезами на такую позицию.
Также Захарова отреагировала на заявление европейцев, в том числе представителей Германии о том, что представители ЕС должны присутствовать за столом переговоров.
Известно, что ранее иностранные медиа и эксперты допускали, что между Украиной и РФ может произойти обмен "жестами доброй воли". Например, Силы обороны выйдут из Курской области, а российские военные выйдут из Запорожской и Херсонской областей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что как заявил министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров о территориальных уступках Украине в ходе переговоров не может быть и речи. Такую категоричность он объяснил по старой методичке "защитой населения". При этом министр иностранных дел РФ придумал какие-то зверства со стороны Украины, хотя именно РФ стирает с лица земли украинские города и убивает даже детей. При этом российский дипломат не исключил, что США могут помочь установить мир в Украине.
Помимо этого, Лавров заявил, что Россия не поддерживает идею, чтобы представители Европы принимали участие в переговорах о мире в Украине.
Новости