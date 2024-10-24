Захарова возмутилась реакцией Южной Кореи о войсках КНДР на войне в Украине

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Slava Kot
Разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейские военные находятся в России и могут быть вовлечены в войну в Украине. На эти сообщения отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, раскритиковавшая заявления Сеула. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников
Марию Захарову попросили прокомментировать заявления Южной Кореи о военных КНДР на войне в Украине. Представитель МИД РФ заявила, что сотрудничество России и Северной Кореи происходит якобы с международным правом и не наносит вреда Южной Корее.
Спикер Министерства иностранных дел России удивилась реакции Южной Кореи указав на непонимание, почему Сеул бьет тревогу из-за подготовки северокорейских военных на территории РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на войска КНДР на войне в Украине и встал на защиту Путина.
Также "Комментарии" писали о том, что Южная Корея посчитала на сколько хватит запасов вооружения КНДР для поставок в РФ в случае более интенсивного сотрудничества. По их данным Северная Корея активно производит оружие на своих подземных заводах.
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