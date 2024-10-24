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Захарова возмутилась реакцией Южной Кореи о войсках КНДР на войне в Украине

Мария Захарова критикует Южную Корею за информацию о военных из Северной Кореи.

сегодня, 10:27
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Slava Kot

Разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейские военные находятся в России и могут быть вовлечены в войну в Украине. На эти сообщения отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, раскритиковавшая заявления Сеула. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова возмутилась реакцией Южной Кореи о войсках КНДР на войне в Украине

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Марию Захарову попросили прокомментировать заявления Южной Кореи о военных КНДР на войне в Украине. Представитель МИД РФ заявила, что сотрудничество России и Северной Кореи происходит якобы с международным правом и не наносит вреда Южной Корее.

"Северокорейские военные, вооруженные силы КНДР есть, а где они находятся, – уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их вооруженные силы", – возмутилась Захарова.

Спикер Министерства иностранных дел России удивилась реакции Южной Кореи указав на непонимание, почему Сеул бьет тревогу из-за подготовки северокорейских военных на территории РФ.

"Вообще непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж. Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, отвечает международному праву и не нарушает его, а во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Кореи", — добавила Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на войска КНДР на войне в Украине и встал на защиту Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что Южная Корея посчитала на сколько хватит запасов вооружения КНДР для поставок в РФ в случае более интенсивного сотрудничества. По их данным Северная Корея активно производит оружие на своих подземных заводах.



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