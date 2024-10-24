Захарова возмутилась реакцией Южной Кореи о войсках КНДР на войне в Украине

Разведка Южной Кореи сообщила, что северокорейские военные находятся в России и могут быть вовлечены в войну в Украине. На эти сообщения отреагировала спикер МИД РФ Мария Захарова, раскритиковавшая заявления Сеула. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Марию Захарову попросили прокомментировать заявления Южной Кореи о военных КНДР на войне в Украине. Представитель МИД РФ заявила, что сотрудничество России и Северной Кореи происходит якобы с международным правом и не наносит вреда Южной Корее.

"Северокорейские военные, вооруженные силы КНДР есть, а где они находятся, – уточните, пожалуйста, в Пхеньяне. Это их вооруженные силы", – возмутилась Захарова.

Спикер Министерства иностранных дел России удивилась реакции Южной Кореи указав на непонимание, почему Сеул бьет тревогу из-за подготовки северокорейских военных на территории РФ.

"Вообще непонятно, почему Южная Корея подняла такой ажиотаж. Российское взаимодействие с КНДР и в военной сфере, и в других сферах, во-первых, отвечает международному праву и не нарушает его, а во-вторых, не наносит никакого вреда, ущерба Южной Кореи", — добавила Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский диктатор Александр Лукашенко отреагировал на войска КНДР на войне в Украине и встал на защиту Путина.

Также "Комментарии" писали о том, что Южная Корея посчитала на сколько хватит запасов вооружения КНДР для поставок в РФ в случае более интенсивного сотрудничества. По их данным Северная Корея активно производит оружие на своих подземных заводах.