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Ткачик Олеся
Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова выдала очередной бред относительно развязанной РФ войне в Украине. Так, она договорилась до того, что якобы Кремль годами думал над тем, как сохранить территориальную целостность Украины.
Мария Захарова
По ее словам, если брать последнее десятилетие, то в лучшем положении Украина находилась 8 лет: с 2014 по 2022 годы. Захарова считает, что вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: "украинские бандеровцы" получили вечный повод попрошайничать у Запада.
Захарова заявила, что "уникальное, по-настоящему козырное положение" президент Владимир Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле Россия пришла "спасать" Донбасс, и только аннексированный Крым ее не устраивал. Постоянно велись бои за то, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области, на территории которых, к слову, велась российская паспортизация.
При этом известно, что на Западе считают, что сейчас пришло время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ, более того, Киев якобы готов к таким переговорам.
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