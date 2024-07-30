Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова выдала очередной бред относительно развязанной РФ войне в Украине. Так, она договорилась до того, что якобы Кремль годами думал над тем, как сохранить территориальную целостность Украины.

Мария Захарова

"8 лет Россия придумывала способы спасения целостности Украины, предложив формулу Минских договорённостей, согласно которой единство страны обеспечивалось бы вопреки существовавшим внутренним и внешним противоречиям", — заявила Захарова.

По ее словам, если брать последнее десятилетие, то в лучшем положении Украина находилась 8 лет: с 2014 по 2022 годы. Захарова считает, что вопрос Крыма решился сам собой без издержек для националистических кругов: "украинские бандеровцы" получили вечный повод попрошайничать у Запада.

Захарова заявила, что "уникальное, по-настоящему козырное положение" президент Владимир Зеленский променял на обещание Запада сделать его покорителем России.

"С каждым упущенным шансом Украина ухудшала свои переговорные позиции и утрачивала остатки территории. Послушай Киев Москву, откажись от американских обещаний блицкрига, была бы сейчас цельная Украина только без Крыма и с вечной гуманитарной помощью", — заявила Захарова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на самом деле Россия пришла "спасать" Донбасс, и только аннексированный Крым ее не устраивал. Постоянно велись бои за то, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области, на территории которых, к слову, велась российская паспортизация.

При этом известно, что на Западе считают, что сейчас пришло время для проведения мирных переговоров между Украиной и РФ, более того, Киев якобы готов к таким переговорам.



