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Захарова заявила, что переговоры в Стамбуле перенесли и назвала причину

Захарова заявила, что время переговоров в Стамбуле перенесено, и они состоятся вечером

сегодня, 12:30 comments1498
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Ткачик Олеся

Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня, об этом сообщила официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова.

Захарова заявила, что переговоры в Стамбуле перенесли и назвала причину

Мария Захарова

При этом она утверждает, что это произошло по инициативе турецкой стороны.

"Делегация наша находится в Стамбуле, ее состав известен, соответствующая информация была опубликована на ресурсах Кремля. Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня", — сказала Захарова.

В то же время, в Госдуме страны-агрессора заявили, что президент Владимир Зеленский якобы "очень боится" предстоящих переговоров. В частности, с таким бредовым заявлением выступил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, Зеленский решил сначала встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы "попытаться понять, что ему делать".

Картаполов заявил, что Зеленский "мечется", поскольку в США ему говорят одно, а президент Франции Эммануэль Макрон в Европе — другое.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ заявила о том, что переговоры в Стамбуле должны состоятся 15 мая в 10 часов утра. В Украине эту информацию назвали фейком.

При этом известно, что президент Владимир Зеленский лично прилетел в Стамбул. Он ранее заявил, что будет там ждать кремлевского диктатора Владимира Путина. Тем не менее, Путин не прилетел в Турцию. А все потому, говорят эксперты, что ни США, ни Европа активно на него не надавили и не принудили к таким переговорам. При этом, Путин никто бы не справился с самим Зеленским без помощи Трампа.




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Источник: https://lenta.ru/news/2025/05/15/v-mid-raskryli-prichinu-perenosa-peregovorov-rossii-i-ukrainy-v-stambule/
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