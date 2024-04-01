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Захарова заявила, что РФ пойдет в международные суды из-за «терроризма» Украины

Представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что РФ после направления Украине требований о выдаче «террористов», готовит документы, чтобы подать на Киев в международные суды

сегодня, 13:15
Автор:
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Ткачик Олеся
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Россия собирается обратиться в международные суды после направления Украине требований по выдаче террористов, заявила Мария Захарова.

Захарова заявила, что РФ пойдет в международные суды из-за «терроризма» Украины

Мария Захарова

"Россия намерена обращаться в международные судебные инстанции. Сейчас готовятся соответствующие документы, и наша страна проходит соответствующие обязательные процедуры"
, — сообщила Захарова.

Представитель МИД страны-агрессора сообщила, что в Киев направили требования, которые содержат досудебные претензии — их передали по официальным каналам.

Кроме того, Захарова сообщила, что в уже направленной ноте в адрес Украины относительно претензий по международным конвенциям о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма нет требований по теракту в "Крокус Сити Холле". По ее словам, Кремль направит Киеву новую ноту в качестве досудебной претензии, если причастность украинской стороны к теракту будет доказана.

"По мере появления новой информации о возможном участии... украинских спецслужб... и в других террористических актах дополнительно эта информация будет направлена нотой в качестве новой межгосударственной досудебной претензии",
— сказала Захарова.

Известно, что 31 марта МИД РФ заявили, что следователи обнаружили украинский след в ряде "терактов". Речь идет о покушениях на Дарью Дугину или Захара Прилепина, а также об атаке на "Крокус Сити Холл" и подрыве Крымского моста.

При этом Москва, со ссылкой на международную конвенцию о борьбе с терроризмом потребовала от Киева возместить причиненный ущерб и выдать всех причастных к соответствующим атакам, включая главу СБУ Василия Малюка.

В то же время украинские политологи считают, что Украине нужно действовать симметрично и подать в суд на Россию, ведь она точно является террористом.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/04/01/22679971.shtml?updated
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