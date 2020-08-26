kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 27.08.2020

BTC/USD

11488.20

ETH/USD

388.18

LTC/USD

58.43

НБУ 27.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия "Заинтересован в объективном расследовании": Путин об отравлении Навального
commentss НОВОСТИ Все новости

"Заинтересован в объективном расследовании": Путин об отравлении Навального

Лидер России назвал недопустимыми «скороспелые и необоснованные обвинения» в адрес Кремля

26 августа 2020, 23:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которого выразил заинтересованность в расследовании отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

Также лидер России назвал недопустимыми "скороспелые и необоснованные обвинения" в адрес Кремля.

"Заинтересован в объективном расследовании": Путин об отравлении Навального

Источник: ТВЦ

"С российской стороны была подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Накануне в российском МИДе сделали заявление, что официальному Кремлю невыгодно отравление Навального.

Как сообщали ранее "Комментарии", российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому спустя несколько часов после отравления.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!