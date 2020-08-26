"Заинтересован в объективном расследовании": Путин об отравлении Навального

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которого выразил заинтересованность в расследовании отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.

Также лидер России назвал недопустимыми "скороспелые и необоснованные обвинения" в адрес Кремля.

Источник: ТВЦ

"С российской стороны была подчеркнута недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

Накануне в российском МИДе сделали заявление, что официальному Кремлю невыгодно отравление Навального.

Как сообщали ранее "Комментарии", российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому спустя несколько часов после отравления.

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