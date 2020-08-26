"Заинтересован в объективном расследовании": Путин об отравлении Навального

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Дмитрий Симоненко
Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с
премьер-министром Италии Джузеппе Конте, в ходе которого выразил
заинтересованность в расследовании отравления оппозиционного политика Алексея
Навального. Об этом сообщает пресс-служба российского президента.
Также лидер России назвал недопустимыми "скороспелые и необоснованные
обвинения" в адрес Кремля.
Источник: ТВЦ
"С российской стороны была подчеркнута
недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений и заинтересованность в
тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств происшествия", -
говорится в сообщении.
Накануне в российском МИДе сделали заявление, что официальному Кремлю невыгодно отравление Навального.
Как сообщали ранее "Комментарии",
российский оппозиционер Алексей Навальный впал в кому спустя несколько часов
после отравления.
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