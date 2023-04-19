Закулисная война Путина: О чем идет речь и в чем опасность для Запада

По данным датской контрразведки, Россия планирует диверсию в Северном море на случай полномасштабного конфликта с Западом. Глава разведки Норвегии заявил журналистам, что программа находится на особом контроле у Москвы, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.



К чему готовится Путин в случае проигрыша Украине

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на расследование, обвинив западные СМИ в том, что они "безосновательно предпочитают во всем винить Россию".

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Авторы доклада отмечают, что суда диверсанты в скандинавских водах отключают свои передатчики, чтобы их невозможно было отслеживать, но некоторые сообщения спецслужбам удалось перехватить и проанализировать.

"Особое место в расследовании уделяется российскому судну Адмирал Владимирский. Официально это экспедиционное океанографическое судно, но авторы доклада утверждают, что это корабль-шпион. В короткое время его видели вблизи семи ветровых электростанций у берегов Великобритании и Нидерландов. Судно замедляет ход у интересующих его объектов и еще некоторое время курсирует вокруг. В расследовании говорится, что "Адмирал Владимирский" месяц плыл с выключенным судовым передатчиком ", – пишут авторы доклада .

Эти же возможные диверсии достаточно просты: повреждение коммуникаций или отключение энергосистем страны, чтобы вызвать хаос.

" Разведка секретных объектов не является чем-то необычным, и западные страны, вероятно, будут проводить аналогичную деятельность против России. Однако пишут расследователи, сбор данных и подготовка фактических диверсий – не одно и то же. На данный момент не вызывающей сомнений диверсией можно назвать один эпизод — подрыв части российского газопровода "Северный поток" в Северном море в сентябре прошлого года. Но вопрос об исполнителях остается открытым , говорится в докладе .

В ближайшее время все исследования обещают обнародовать полностью.

Напомним, "Комментарии" писали как штатные российские пропагандисты принялись активно распространять видео с якобы поездки российского диктатора Владимира Путина в Украину — на оккупированную территорию Херсонской и Луганской областей. Но все-таки есть в этом хвастовстве и ложка дегтя – Кремль оконфузился с видео вояжа диктатора.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что визит президента России на временно оккупированные территории Украины можно объяснить его желанием походить на Владимира Зеленского.

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