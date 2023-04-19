Закулисная война Путина: О чем идет речь и в чем опасность для Запада

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Моесеенко Валентина
По данным датской контрразведки, Россия планирует диверсию в Северном море на случай полномасштабного конфликта с Западом. Глава разведки Норвегии заявил журналистам, что программа находится на особом контроле у Москвы, пишут "Комментарии" со ссылкой на BBC.
К чему готовится Путин в случае проигрыша Украине
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отреагировал на расследование, обвинив западные СМИ в том, что они "безосновательно предпочитают во всем винить Россию".
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Авторы доклада отмечают, что суда диверсанты в скандинавских водах отключают свои передатчики, чтобы их невозможно было отслеживать, но некоторые сообщения спецслужбам удалось перехватить и проанализировать.
Эти же возможные диверсии достаточно просты: повреждение коммуникаций или отключение энергосистем страны, чтобы вызвать хаос.
В ближайшее время все исследования обещают обнародовать полностью.
Напомним, "Комментарии" писали как штатные российские пропагандисты принялись активно распространять видео с якобы поездки российского диктатора Владимира Путина в Украину — на оккупированную территорию Херсонской и Луганской областей. Но все-таки есть в этом хвастовстве и ложка дегтя – Кремль оконфузился с видео вояжа диктатора.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что визит президента России на временно оккупированные территории Украины можно объяснить его желанием походить на Владимира Зеленского.
Читайте также на сайте "Комментарии" – Путин задумал две войны.
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