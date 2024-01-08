Замерзают целые города: какие проблемы начались с энергетической инфраструктурой России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Энергетическая инфраструктура страны-агрессора вышла из строя после наступления сильных морозов. Несмотря на это, Кремль продолжает тратить огромное количество средств на войну против Украины, в частности, нанося террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины в Telegram.
Отопление в России. Фото из открытых источников
В Центре отмечают, российские города, в том числе Москва и Санкт-Петербург, страдают от выведения из строя систем отопления. Это происходит при сильных морозах.
При этом финансирование такой острой проблемы в России не обеспечивают, поскольку кремлевский режим тратит миллиарды рублей на войну против Украины.
Одни из причин таких проблем с системами отопления – нехватка специалистов, которых отправили на войну, и отсутствие технологий из-за санкций.
Отметим, сегодня утром оккупанты в очередной раз, используя самолеты МиГ-31К и Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет по Украине.
Читайте также на портале "Комментарии" — чего боятся в Кремле: кто может спутать карты Путину. Эксперты в эксклюзивном интервью нашему изданию детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости