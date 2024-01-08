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Замерзают целые города: какие проблемы начались с энергетической инфраструктурой России

Россия стала жертвой холодов на фоне попыток "заморозить" Украину

сегодня, 17:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Энергетическая инфраструктура страны-агрессора вышла из строя после наступления сильных морозов. Несмотря на это, Кремль продолжает тратить огромное количество средств на войну против Украины, в частности, нанося террористические удары по гражданской инфраструктуре Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины в Telegram. 

Замерзают целые города: какие проблемы начались с энергетической инфраструктурой России

Отопление в России. Фото из открытых источников

В Центре отмечают, российские города, в том числе Москва и Санкт-Петербург, страдают от выведения из строя систем отопления. Это происходит при сильных морозах.

При этом финансирование такой острой проблемы в России не обеспечивают, поскольку кремлевский режим тратит миллиарды рублей на войну против Украины.

"Российская энергетическая инфраструктура вышла из строя сама — даже без массированных ракетных атак, которыми РФ пытается вывести из строя украинскую энергетику", — подчеркивают в Центре.

Одни из причин таких проблем с системами отопления – нехватка специалистов, которых отправили на войну, и отсутствие технологий из-за санкций.

"Кремль рассчитывал использовать холод как оружие против Украины и Европы, а жертвой морозов стали сами россияне", — добавили в Центре.

Отметим, сегодня утром оккупанты в очередной раз, используя самолеты МиГ-31К и Ту-95МС осуществили пуски крылатых ракет по Украине. 

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