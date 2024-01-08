Чего боятся в Кремле: кто может спутать карты Путину

Цель мартовских президентских выборов в РФ – не просто продемонстрировать, что 70-летний Владимир Путин (очередное переизбрание которого не вызывает сомнений) полностью контролирует ситуацию, или даже легитимизировать его войну против Украины, но и показать, что путинская автократия держится на молчаливом согласии или, скорее, на активной поддержке народа. Такая публикация вышла в Financial Times. Между тем, бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов заявил, что Путин усиленно работает над усилением боеспособности "Росгвардии", потому что очень боится путчей. Особенно после пригожинского бунта в июне-2023. А британская разведка напоминает, что Путин одобрил создание Сил безопасности правительства Москвы – структуры, которая в прошлом году обрела более военизированный характер, получив разрешение на использование огнестрельного оружия. Как может развиваться в РФ ситуации под "выборы Путина"? Есть ли вероятность потрясений в процессе этого переизбрания или вскоре после? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Есть недоверие разных группировок друг к другу в окружении Путина

Директор Центра исследований проблем гражданского общества, эксперт СНБО в 2001-2011 гг по вопросам замороженных конфликтов в Евразии (в том числе Молдова-Приднестровье) Виталий Кулик поясняет:

"Любой транзит власти, даже, если он имитационный (как в случае с переизбранием Путина), предполагает достаточно узкий момент, когда возникает соблазн некоторых элементов путинского режима (или в принципе любого авторитарного режима) сыграть в свою игру. Одну группировку отодвинуть, занять более выгодную позицию, убрать конкурентов, перехватить какой-то финансовый поток".

И в такой ситуации "тонкого льда" могут начаться рискованные игры, отмечает эксперт. Например, имитация переворота, неких акций протеста и так далее.

"Этого режим как таковой боится. Потому что есть недоверие разных группировок друг к другу в окружении Путина. Они якобы повязаны общей кровью, общими преступлениями, взглядами на жизнь, статусами, все – так или иначе – зависят от Путина. Но интересы группировок всегда разнятся. И в случае усиления одной из них – может настать критический момент для другой (других). Соответственно, не исключено, что на этих выборах одна из группировок (или несколько) попробуют сыграть в самостоятельную игру. И немного пошатать ситуацию, надеясь получить некий политический дивиденд", – рассказывает Виталий Кулик.

А это, продолжает он, чревато для путинского режима. Ведь любое нарушение сдержек и противовесов может вызвать появление на поверхности тех конфликтов, которые существуют сейчас в корнях российского общества. Скрытых.

"Это та же агрессия, что накапливается у людей – и не имеет пока выхода. Против кого ее можно направить? Она способна выплеснуться на представителей власти, на мигрантов и так далее", – поясняет эксперт.

По его словам, в условиях политических игр, когда группировки будут думать, что они контролируют ситуацию нестабильности, которую сами же провоцируют, всё может случится…

Да, он ни к чему существенному не привел. Возможно, были некие тектонические сдвиги. Но на поверхности, в обществе это не получило какого-то рефлексирования, продолжения. С другой стороны, осадочек остался. В Кремле это понимают. И, конечно, очень боятся, что в случае нестабильности, когда группировки начнут собственные игры, ситуация может кардинально выйти из-под контроля. Мы можем только пожелать россиянам, чтоб это и произошло", – констатирует Виталий Кулик. "Мы видели опыт с мятежом Пригожина

Может произойти неожиданный ход

Политолог, партнер международной коммуникационной агенции Good Politics Максим Джигун акцентирует, что в России намечаются не выборы, а очередное переназначение. В тех условиях, в которых живет РФ, реальные альтернативы Путину на выборы не допускаются, поясняет он.

"На полную мощь работает репрессивная машина, которая просто не дает баллотироваться людям, не согласовавшим свою кандидатуру с Кремлем. Так что любой кандидат, кроме Путина, — это статисты, которые должны подчеркнуть преимущества бессменного хозяина Кремля. Институт выборов фактически уничтожен. Но при этом период избирательной кампании, пребывание самого Путина в статусе кандидата в президенты – вызывает у последнего серьезные опасения. Потому что создается ситуация непредсказуемости, в том числе, со стороны ближайшего окружения", – подчеркивает политолог.

Именно такой период, поясняет он, – самое благое время для каких-то переворотов, физической ликвидации того или иного лидера. Время, когда все путинские страхи могут реализоваться.

"Соответственно, Путин в состоянии шизофренических опасений попытается в ближайшие два месяца сформировать ситуацию еще большего контроля за всем происходящим, – прогнозирует Максим Джигун. – По крайней мере, видимости такого контроля. Мы увидим (уже видим) еще большую централизацию власти, еще большее лебезение перед Кремлем тех, кто стоит ниже в вертикале. Попытку выслужиться – одних и подсидеть их – других".

Именно в такой период, акцентирует эксперт, может появиться "черный лебедь" (непредсказуемый фактор, кардинально меняющий ситуацию), на что мы, конечно, рассчитываем.

"Бизнесовые, военные элиты, просто представители отдельных регионов могут сделать неожиданный ход. Который смешает все карты Путина. И он очень этого боится, – констатирует Максим Джигун. – В том числе, что руку к прилету такого "черного лебедя" может приложить украинская разведка, имеющая, как показали последние два года, весьма мощный арсенал для противодействия РФ".

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