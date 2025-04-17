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Заметили странные вещи на записи обращения российского диктатора Путина

Что не так с последним видеообращением Владимира Путина.

сегодня, 13:55
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Автор:
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Slava Kot

В сети снова вспыхнула волна предположений о том, что российский диктатор Владимир Путин мог не присутствовать физически во время недавней встречи с членами российского правительства. Причиной таких мыслей стали необычные визуальные эффекты на официальном видео, напоминающие цифровую обработку или использование искусственного интеллекта.

Заметили странные вещи на записи обращения российского диктатора Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко распространил фрагмент видео от 15 апреля, на котором Путин сидит за столом с бумагами в руках. Если присмотреться повнимательнее, то видео может вызвать множество вопросов. Контуры фигуры Путина размыты, особенно вокруг плеч, а фон, в частности красный флаг, выглядит так, будто был наложен отдельно.

Заметили странные вещи на записи обращения российского диктатора Путина - фото 2

Удивительные вещи на видео с Путиным

Некоторые пользователи также заметили неестественную форму пиджака, практически отсутствие мимики Путина и почти полную неподвижность его фигуры на видео.

Заметили странные вещи на записи обращения российского диктатора Путина - фото 3

Удивительные вещи на видео с Путиным

Заметили странные вещи на записи обращения российского диктатора Путина - фото 4

Удивительные вещи на видео с Путиным

Все эти детали вызвали предположение, что видео было смонтировано или создано искусственным интеллектом.

Путина не в первый раз подозревают в использовании двойников, в том числе цифровых. Например, в марте 2024 года Путин якобы совершил визит в Курскую область в военной форме. Однако пользователи сети обратили внимание на измененный голос российского диктатора, а также другую форму лица.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин пообщался со своим цифровым двойником в прямом эфире по российскому телевидению.

Также "Комментарии" писали, что в Японии представили доказательства существования двойников Путина. По их данным у российского диктатора могут быть по меньшей мере трое двойников.



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