Один раз Украину уже "слили" накануне полномасштабного вторжения, говорит политолог Максим Яли.

Владимир Путин

"И администрация Байдена, и наши европейские партнёры, которым Путин пообещал, что он нас "небольно убьёт". В начале полномасштабного вторжения мы находились в гораздо худших условиях, чем сейчас", — говорит эксперт.

При этом он подчеркнул, что еще совсем неясно, чем закончится "медовый месяц" Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В этом вопросе, добавляет эксперт, сейчас нет никакой конкретики.

"Есть лишь "хотелки" Кремля. Во многом от уровня и масштабов этих "хотелок" и будет зависеть итог переговоров", — добавил Яли.

При этом он признает, что российской стороне есть что предложить Трампу, который исповедует бизнес-модель в строительном бизнесе и в международной политике.

"И уже предложили. Разрабатывать нефтяные и газовые месторождения, что очень интересно спонсорам Трампа. Да, впереди очень сложный период и мы ещё услышим очень много неприятных вещей от Трампа", — подчеркивает политолог.

Впрочем, по его мнению, есть и положительный момент у всей этой ситуации – многие наконец-то поймут, что в этой жизни можно и нужно рассчитывать только на собственные силы и что "бесплатный сыр" только в мышеловке.

"Ничего, выстояли в 2022-м, выстоим и сейчас", — подытожил Яли.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине подписать соглашение о полезных ископаемых, которое отклонил Зеленский из-за отсутствия гарантий безопасности. Однако в Кремле решили администрации Дональда Трампа предложить свой договор о российских природных ресурсах. Как пишет The Moscow Times, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который был одним из трех делегатов, отправивших Путин в Саудовскую Аравию для переговоров с США, предложил команде Трампа соглашение на добычу российской нефти и природные ресурсы в Арктике.



