Запад уже раз «слил» Украину: что обещал ему Путин во время полномасштабного вторжения

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Ткачик Олеся
Один раз Украину уже "слили" накануне полномасштабного вторжения, говорит политолог Максим Яли.
Владимир Путин
При этом он подчеркнул, что еще совсем неясно, чем закончится "медовый месяц" Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. В этом вопросе, добавляет эксперт, сейчас нет никакой конкретики.
При этом он признает, что российской стороне есть что предложить Трампу, который исповедует бизнес-модель в строительном бизнесе и в международной политике.
Впрочем, по его мнению, есть и положительный момент у всей этой ситуации – многие наконец-то поймут, что в этой жизни можно и нужно рассчитывать только на собственные силы и что "бесплатный сыр" только в мышеловке.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США предложили Украине подписать соглашение о полезных ископаемых, которое отклонил Зеленский из-за отсутствия гарантий безопасности. Однако в Кремле решили администрации Дональда Трампа предложить свой договор о российских природных ресурсах. Как пишет The Moscow Times, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, который был одним из трех делегатов, отправивших Путин в Саудовскую Аравию для переговоров с США, предложил команде Трампа соглашение на добычу российской нефти и природные ресурсы в Арктике.
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