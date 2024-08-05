Запад выбирает примирение и готов договариваться с Путиным: в ВР насторожили заявлением

Есть несколько тревожных вещей, вытекающих из крупного обмена заключенными, который произошел между Западом и Россией, заявила нардеп Виктория Сюмар.

Красиков и Путин

Во-первых, говорит политик, произошла легализация права на насилие.

"Если Путину так легко забрать своих шпионов и убийц, то это значит, что он будет и дальше отправлять в западные столицы своих шпионов и убийц. Для ликвидации неугодных. И это открывает ящик Пандоры… Ну и, конечно, это сигнал собственным шпионам и убийцам: вас не бросаем, если вы выполняете приказы и остаетесь верны режиму", — отметила Сюмар.

По ее словам показателен тот факт, как российские пропагандистские СМИ называют убийцу Красикова "ликвидатором террориста", героизируя его образ, и как не стесняются рассказывать, что Красиков — фсбшный "делитель Путина", выполнявший его самые кровавые приказы. Фактически это признание в террористической сущности российской власти уже даже без украшений, подчеркнула политик.

Во-вторых, говорит Сюмар, обмен указал на то, что электоральная логика все же превалирует над государственными интересами и международной безопасностью.

Очевидно, говорит политик, что этот обмен потребовался Джо Байдену для избирательной кампании. По ее мнению, встреча и объятия американского журналиста Эвана Гершковича, освобожденного из российского плена, должны были стать красивым и человечным элементом избирательной кампании. И таки стал им, хотя уже в копилке Камалы Гаррис, которая вместе с Байденом первой обнимала Гершковича.

"И то, что ценой этого был международный преступник Красиков, а также определенный шок в столице Германии, с которой Вашингтон договорился об уходе Красикова, оказалось уже второстепенным фактором. Потому что картинка преобладает, и ей, избирательной картинке, проиграли интересы международной безопасности", — подчеркнула Сюмар.

В-третьих, подчеркивает политик, Запад начинает выстраивать отношения с Россией вне украинского контекста.

"Этим обменом Запад продемонстрировал, что имеет свои интересы и переговорные позиции с Россией. И что война в Украине, самая большая война после второй мировой войны, развязанная Россией, может в этих отношениях не учитываться. Россия держит в заложниках тысячи украинских пленных, ни один из них не стал предметом этих переговоров", – заявила нардеп.

Более того, по ее словам, Запад освободил из плена российского режима политзаключенных, которые уже с первых своих публичных заявлений начинают руководствоваться опять-таки не правовой, а именно электоральной логикой, заявляя о том, что с простых россиян нужно снимать санкции.

"Этот обмен о том, что потепление возможно, что с Путиным готовы договариваться, а не наказывать, и что Запад избирает примирение, а не наказание. И это позиция слабого, потому что не наказанное зло всегда возвращается. Ставки в этой игре – возможна третья мировая война", — подытожила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что осужденный путинским режимом и освобожденный благодаря Западу российский оппозиционер Андрей Пивоваров заявил , что "недопустимо" поддерживать военные силы Украины, а также воюющих в ВСУ россиян.



