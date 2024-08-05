Запад выбирает примирение и готов договариваться с Путиным: в ВР насторожили заявлением

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Ткачик Олеся
Есть несколько тревожных вещей, вытекающих из крупного обмена заключенными, который произошел между Западом и Россией, заявила нардеп Виктория Сюмар.
Красиков и Путин
Во-первых, говорит политик, произошла легализация права на насилие.
По ее словам показателен тот факт, как российские пропагандистские СМИ называют убийцу Красикова "ликвидатором террориста", героизируя его образ, и как не стесняются рассказывать, что Красиков — фсбшный "делитель Путина", выполнявший его самые кровавые приказы. Фактически это признание в террористической сущности российской власти уже даже без украшений, подчеркнула политик.
Во-вторых, говорит Сюмар, обмен указал на то, что электоральная логика все же превалирует над государственными интересами и международной безопасностью.
Очевидно, говорит политик, что этот обмен потребовался Джо Байдену для избирательной кампании. По ее мнению, встреча и объятия американского журналиста Эвана Гершковича, освобожденного из российского плена, должны были стать красивым и человечным элементом избирательной кампании. И таки стал им, хотя уже в копилке Камалы Гаррис, которая вместе с Байденом первой обнимала Гершковича.
В-третьих, подчеркивает политик, Запад начинает выстраивать отношения с Россией вне украинского контекста.
Более того, по ее словам, Запад освободил из плена российского режима политзаключенных, которые уже с первых своих публичных заявлений начинают руководствоваться опять-таки не правовой, а именно электоральной логикой, заявляя о том, что с простых россиян нужно снимать санкции.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что осужденный путинским режимом и освобожденный благодаря Западу российский оппозиционер Андрей Пивоваров заявил , что "недопустимо" поддерживать военные силы Украины, а также воюющих в ВСУ россиян.
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