Западные банки заплатили России сотни миллионов налогов: СМИ назвали сумму

Западные банки, которые остались работать в России, платят сотни миллионов евро налогов. Эти деньги Кремль использует для войны в Украине. По подсчетам Financial Times крупнейшие западные банки уплатили 800 миллионов евро в 2023 году в бюджет РФ, что в четыре раза больше до полномасштабного вторжения.



Raiffeisen Bank в России. Фото из открытых источников

Financial Times указывает, что семь крупнейших европейских банков, продолжающих работать в России: Raiffeisen Bank International, UniCredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP, отчитались об общей прибыли более трех миллиардов евро за 2023 год.

Эта прибыль превысили показатели 2021 в три раза, а уровень уплаты налогов в четыре. До полномасштабного вторжения эти банки уплатили в российский бюджет 200 млн., а в 2023 году — 800 млн. евро.

Financial Times считает, что западные банки извлекают выгоду в России, где местные банки попали под санкции. Кроме того, таким образом, западные финучреждения помогают Кремлю стабилизировать экономическую ситуацию в стране.

Издание также отмечает, что большую часть из 800 миллионов евро заплатил австрийский Raiffeisen Bank International (RBI). Банк имеет наибольшую долю среди иностранных кредиторов в России. Прибыль учреждения увеличилась втрое с 2021 по 2023 год и составляют 1,8 миллиарда евро, что составляет половину прибыли австрийского банка.

Такие компании как Deutsche Bank, OTP и Commerzbank утверждают, что сократили свое присутствие в России. А Intesa Sanpaolo собирается продать свой банк в России и выйти с рынка страны.

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