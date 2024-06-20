Западные СМИ узнали, зачем Вьетнам принимает у себя диктатора Путина

Несмотря на критику США по вторжению Кремля в Украину, Вьетнам принял кремлевского диктатора Владимира Путина с официальным визитом, подчеркнув свои давние отношения с Россией, сообщает журнал Time.

Владимир Путин

В частности, в заявлении на сайте правительства Вьетнама указано, что визит демонстрирует, что Вьетнам активно реализует свою внешнюю политику в духе независимости, самостоятельности, диверсификации и многосторонности.

При этом издание подчеркивает, что Вьетнам и Россия имеют длительные связи, уходящие от времен Советского Союза. Ханой отвергает критику Запада в адрес Путина, последний раз посещавшего Вьетнам в 2017 году во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

В то же время посольство США в Ханое заявило, что ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иначе разрешать ему нормализовать свои преступления.

Ожидается, что Путин примет участие в церемонии возложения венков к мавзолею Хо Ши Мина и встретится с официальными лицами, в том числе с главой Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Чином и президентом Во Ван Тхуонгом.

При этом в публикации говорится, что Вьетнам уже давно полагается на Россию в вопросах вооружения, включая самолеты и подлодки. Однако после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Вьетнам воздержался от закупок российского оружия из-за опасений по поводу западных санкций. Издание подчеркивает, что хотя Россия и не является крупным торговым партнером Вьетнама, Москву рассматривают как противовес Пекину и Вашингтону.

Как отметил эксперт из Азии Александр Вувинг из Азиатско-Тихоокеанского центра исследований безопасности, США рассматриваются Ханоем как идеологический противник, тогда как претензии Китая на воды у побережья Вьетнама угрожают его суверенитету. Он отметил, что принимать Путина у себя "рисковано" для вьетнамских чиновников, но им придется пойти на этот риск и остаться верными России.

В то же время напоминается, что Вьетнам занял нейтральную позицию по войне против Украины, призывая к дипломатии для разрешения конфликта.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в ОП также есть свое мнение по поводу того, зачем Путин уехал во Вьетнам.



