Записывал обращение три раза, но промолчал: почему Путин не реагирует на бойню в Дагестане

В российском Дагестане 23 июня произошла серия терактов в городах Дербент и Махачкала, в результате которых погибли 24 человека, включая православного священника. Однако российская пропаганда игнорирует немаловажные детали этих событий, говорит российский правозащитник и основатель организации Gulagu.net Владимир Осечкин. В частности, он обратил внимание на то, что трое из совершивших эти теракты были из ближайшего окружения главы одного из районов Дагестана, он также был секретарем партии "Единая Россия" в республике.

Владимир Путин

Осечкин считает, что теракты в Дагестане показывают очевидный провал ФСБ. По его словам, Владимир Путин, отправив большое количество сотрудников ФСБ и российских военных на войну в Украину, оставил тыл без должной защиты.

По мнению правозащитника, единственным методом прекратить подобные трагедии, как в "Крокус Сити Холли" и в Дагестане, является скорейшее завершение войны в Украине и возвращение армии и спецслужб в Россию для наведения порядка.

Кроме того, Осечкин обратил внимание на то, что, несмотря на события в Дагестане, Путин до сих пор не выступил с заявлением, поскольку ему нечего сказать. В течение 25 лет он преподносил ФСБ, унижая полицию и МВД. Но ситуация в Дагестане показала, что когда произошло два теракта в двух городах, погибли рядовые полицейские, а сотрудники ФСБ не пострадали, отметил правозащитник и добавил, что именно ФСБ должен бороться с терроризмом. Также Путин встревожен еще и тем, что к терактам причастны функционеры "Единой России".

Источник в ФСО сообщил, что Путин несколько раз перезаписывал свое обращение к россиянам, но в конце концов решил промолчать, а из-за своего представителя Дмитрия Пескова выразил соболезнования погибшим.

Кроме того, говорит российский правозащитник, внутри ФСБ происходит противостояние между группами влияния – младшее поколение пытается вытеснить старше. Поэтому ряд терактов в России могут быть связаны с необходимостью ротации руководства ФСБ.

Осечкин не исключает, что сотрудники ФСБ могли знать о вероятных терактах в Дагестане, и со временем появятся подробности, почему они им не предотвратили.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин умолчал о бойне в Дагестане.



