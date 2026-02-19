logo

Зарево на десятки километров: по какому важному объекту в РФ ударили ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Зарево на десятки километров: по какому важному объекту в РФ ударили ВСУ

Дроны атаковали Псковскую область: в Великих Луках горит нефтебаза

19 февраля 2026, 07:05
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на 19 февраля беспилотники атаковали нефтебазу в Великих Луках в Псковской области, в результате чего там начался масштабный пожар. Губернатор региона Михаил Ведерников подтвердил, что в результате налета беспилотников на Великолукской нефтебазе загорелся резервуар.

Зарево на десятки километров: по какому важному объекту в РФ ударили ВСУ

Пожар в Великих Луках в Псковской области. Фото: из открытых источников

Как утверждает Ведерников, пострадавших, по предварительным данным, нет.

В сети местные жители выкладывают фото и видео, на которых слышно звуки пролета беспилотника и взрыва и последующего сильного зарева.

Также дроны наведались и в Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил о двоих раненых. 

"В результате очередной массированной атаки реактивными БпЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района ранены два мирных жителя... Повреждены пять частных домов, два автомобиля, полностью сгорела баня", — сообщил он.

Отметим, село Лопушь расположено примерно в 80 км от украинской границы.

Читайте также на портале "Комментарии" — почти через четыре года после начала полномасштабной войны последствия боевых действий все ощутимее проявляются не только в Украине, но и в приграничных регионах самой России. Как сообщает Bloomberg, удары и разрушения инфраструктуры все чаще затрагивают российские города у границы.

Особенно показательной стала ситуация в Белгороде, расположенном примерно в 40 километрах от Украины. Город с населением более 300 тысяч человек столкнулся с серьезными повреждениями энергетической системы после ракетных ударов. Власти предупреждают, что часть жителей может остаться без горячей воды на несколько месяцев.




