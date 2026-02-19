Заграва на десятки кілометрів: за яким важливим об'єктом в РФ вдарили ЗСУ

У ніч на 19 лютого безпілотники атакували нафтобазу у Великих Луках у Псковській області, внаслідок чого там почалася масштабна пожежа. Губернатор регіону Михайло Ведерніков підтвердив, що внаслідок нальоту безпілотників на Великолуцькій нафтобазі спалахнув резервуар.

Пожежа у Великих Луках у Псковській області. Фото: з відкритих джерел

Як стверджує Ведерніков, постраждалих, за попередніми даними, немає.

У мережі місцеві жителі викладають фото та відео, на яких чути звуки прольоту безпілотника та вибуху та наступної сильної заграви.

Також дрони навідалися і до Брянської області. Губернатор Олександр Богомаз повідомив про двох поранених.

"В результаті чергової масованої атаки реактивними БпЛА літакового типу в селі Лопуш Вигоничського району поранено двох мирних жителів... Пошкоджено п'ять приватних будинків, два автомобілі, повністю згоріла лазня", — повідомив він.

Зазначимо, село Лопуш розташоване приблизно за 80 км від українського кордону.

Читайте також на порталі "Коментарі" — майже через чотири роки після початку повномасштабної війни наслідки бойових дій дедалі відчутніші виявляються не лише в Україні, а й у прикордонних регіонах самої Росії. Як повідомляє Bloomberg, удари та руйнування інфраструктури все частіше зачіпають російські міста біля кордону.

Особливо показовою стала ситуація у Бєлгороді, розташованому приблизно за 40 кілометрів від України. Місто з населенням понад 300 тисяч людей зіткнулося із серйозними пошкодженнями енергетичної системи після ракетних ударів. Влада попереджає, що частина мешканців може залишитися без гарячої води на кілька місяців.



