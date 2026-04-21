Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью российским медиа выступил с рядом обвинений в адрес Кишинева и западных партнеров. По его словам, власти Молдовы, заручившись поддержкой Европейского Союза, проводят целенаправленную политику, направленную на вывод оперативной группы российских войск с территории самопровозглашенного Приднестровья.

Сергей Шойгу

Шойгу подчеркнул, что любые шаги, направленные на силовое урегулирование конфликта или попытки заменить российский контингент представителями западных структур, приведут к серьезным проблемам самой Молдовы. "Попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия", — заявил он.

Отдельное внимание секретарь Совбеза уделил вопросу защиты граждан РФ, проживающих в регионе. Он подчеркнул, что Москва не останется в стороне и при необходимости задействует "все доступные методы защиты россиян в Приднестровье в соответствии с конституцией".

Также Шойгу выразил обеспокоенность складами боеприпасов в поселке Колбасная. По его мнению, возможные попытки Украины установить контроль над этим объектом могут стать причиной трагедии международного масштаба. Он отметил, что такие действия "приведут к многочисленным жертвам и региональной экологической катастрофе".

