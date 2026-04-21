Захист «всіма методами»: РФ озвучила нові погрози через ситуацію навколо Придністров'я
Захист «всіма методами»: РФ озвучила нові погрози через ситуацію навколо Придністров’я

Шойгу звинуватив Молдову та ЄС у спробах витіснити війська РФ із Придністров’я

21 квітня 2026, 18:38
Недилько Ксения

Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу в інтерв'ю російським медіа виступив із низкою звинувачень на адресу Кишинева та західних партнерів. За його словами, влада Молдови, заручившись підтримкою Європейського Союзу, проводить цілеспрямовану політику, спрямовану на виведення оперативної групи російських військ з території самопроголошеного Придністров'я.

Сергій Шойгу

Шойгу наголосив, що будь-які кроки, спрямовані на силове врегулювання конфлікту або спроби замінити російський контингент представниками західних структур, призведуть до серйозних проблем для самої Молдови. "Спроби збройного вирішення питання Придністров'я та заміни російських миротворців західними силами спровокують негативні наслідки", — заявив він.

Окрему увагу секретар Радбезу приділив питанню захисту громадян РФ, які проживають у регіоні. Він підкреслив, що Москва не залишиться осторонь і за потреби задіє "всі доступні методи для захисту росіян у Придністров'ї відповідно до конституції".

Також Шойгу висловив занепокоєння щодо складів боєприпасів у селищі Ковбасна. На його думку, можлива спроба України встановити контроль над цим об'єктом може стати причиною трагедії міжнародного масштабу. Він зазначив, що такі дії "спричинять численні жертви та регіональну екологічну катастрофу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що видання The New York Times опублікувало статтю про неординарні стратегії, до яких вдавалися українські представники під час перемовин із Вашингтоном. Аби знайти спільну мову з Білим домом та запобігти повній втраті Донецької та Луганської областей, українська сторона запропонувала ідею створення особливого регіону під назвою "Донніленд".



