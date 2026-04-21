Секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу в інтерв'ю російським медіа виступив із низкою звинувачень на адресу Кишинева та західних партнерів. За його словами, влада Молдови, заручившись підтримкою Європейського Союзу, проводить цілеспрямовану політику, спрямовану на виведення оперативної групи російських військ з території самопроголошеного Придністров'я.

Шойгу наголосив, що будь-які кроки, спрямовані на силове врегулювання конфлікту або спроби замінити російський контингент представниками західних структур, призведуть до серйозних проблем для самої Молдови. "Спроби збройного вирішення питання Придністров'я та заміни російських миротворців західними силами спровокують негативні наслідки", — заявив він.

Окрему увагу секретар Радбезу приділив питанню захисту громадян РФ, які проживають у регіоні. Він підкреслив, що Москва не залишиться осторонь і за потреби задіє "всі доступні методи для захисту росіян у Придністров'ї відповідно до конституції".

Також Шойгу висловив занепокоєння щодо складів боєприпасів у селищі Ковбасна. На його думку, можлива спроба України встановити контроль над цим об'єктом може стати причиною трагедії міжнародного масштабу. Він зазначив, що такі дії "спричинять численні жертви та регіональну екологічну катастрофу".

