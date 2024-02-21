Застрелился военный, назвавший потери РФ в Авдеевке. Что написал в предсмертной записке

Причиной такого шага стал его пост о реальных потерях России в Авдеевке. Оккупант утверждал, что там было убито 16 000 россиян. После шквала критики, как говорится в предсмертном сообщении оккупанта, его заставили удалить пост о потерях. По его словам, в частности, на него "давило" командование бригады ВС РФ, ранее входившей в формирование "ЛНР", а также командование ВС России в целом.

Андрей Морозов

"Сегодня, товарищ полковник, по вашему приказу меня заставили удалить сообщение. А вас заставило отдать этот приказ ваше командование, опираясь на старую добрую армейскую коллективную ответственность. Не удалит — не дадим поставки. Снарядов. Коптеров. Новых танков и БМП. А его, ваше командование заставили это сделать политические проститутки во главе с Владимиром Соловьевым, которые боятся сами приехать и нажать на курок",

– сказано в предсмертной записке.

Далее Морозов написал, что принял решение самостоятельно уйти из жизни.

"Сам расстреляю себя, если никто не решится взять на себя это пустяковое дело. А вам дадут танки и коптеры. С 21 февраля 2024 года вы можете смело говорить всем, кто вам позвонит по телефону, что я у вас не служу и никаких проблем со мной нет",

– написал Морозов.

Кроме того, оккупант, которому было 44 года, попросил похоронить его на кладбище в так называемой "ЛНР".

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российский военный опубликовал пост , в котором раскрыл реальные потери кафиров в Авдеевке. Информация оказала шокирующий эффект на россиян. После этого Морозова начали беспощадно критиковать пропагандисты, которые заявляли, что при Сталине его бы точно убили.