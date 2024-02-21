Застрелился военный, назвавший потери РФ в Авдеевке. Что написал в предсмертной записке

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Ткачик Олеся
Причиной такого шага стал его пост о реальных потерях России в Авдеевке. Оккупант утверждал, что там было убито 16 000 россиян. После шквала критики, как говорится в предсмертном сообщении оккупанта, его заставили удалить пост о потерях. По его словам, в частности, на него "давило" командование бригады ВС РФ, ранее входившей в формирование "ЛНР", а также командование ВС России в целом.
Андрей Морозов
Далее Морозов написал, что принял решение самостоятельно уйти из жизни.
Кроме того, оккупант, которому было 44 года, попросил похоронить его на кладбище в так называемой "ЛНР".
Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российский военный опубликовал пост , в котором раскрыл реальные потери кафиров в Авдеевке. Информация оказала шокирующий эффект на россиян. После этого Морозова начали беспощадно критиковать пропагандисты, которые заявляли, что при Сталине его бы точно убили.
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