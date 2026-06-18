Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова о том, что Крым в перспективе может "превратиться в остров". В Кремле отнеслись к этим словам с недоверием и пытались приуменьшить возможности реализации озвученных планов. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на комментарии Лаврова.

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Российский министр заявил, что не понимает механизмов, о которых говорит украинская сторона, и выразил сомнение в их практическом воплощении.

"Я не совсем понял, как он собирается это сделать", — отметил Лавров.

Он также утверждает, что в основе подобных заявлений якобы лежит ставка использования беспилотных технологий. В ответ представитель РФ заявил, что Москва уже работает над средствами противодействия подобным методам ведения боевых действий.

"Он ссылался на беспилотников. Ну для любого беспилотника есть противоядие, мы сейчас активно над этим работаем", — сказал российский министр.

Отдельно Лавров позволил себе оценку личности украинского чиновника, намекнув на его якобы недостаточный опыт в должности и управленческих процессах. Таким образом, он попытался обесценить значение сделанных заявлений.

"Он недавно в должности, ему нужно освоиться", — заявил Сергей Лавров.

Портал "Комментарии" уже писал, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытался установить прямой канал коммуникации с российской стороной с целью продвижения идеи переговоров по завершению войны в Украине. Инициатива была направлена на поиск дипломатических механизмов деэскалации и возможного запуска более широкого мирного процесса. Однако, как сообщают западные СМИ, в частности, Bloomberg, эти попытки не дали ожидаемого результата.