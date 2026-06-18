Заява Федорова про долю Криму вивела із себе Лаврова: озвучено істеричний ультиматум

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на заяву міністра оборони України Михайла Федорова про те, що Крим у перспективі може "перетворитися на острів". У Кремлі поставилися до цих слів із недовірою та намагалися применшити можливості реалізації озвучених планів. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, посилаючись на коментарі Лаврова.

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Російський міністр заявив, що не розуміє механізмів, про які говорить українська сторона, і висловив сумнів щодо їх практичного втілення.

"Я не зовсім зрозумів, як він збирається це зробити", — зазначив Лавров.

Він також стверджує, що в основі подібних заяв нібито лежить ставка на використання безпілотних технологій. У відповідь представник РФ заявив, що Москва вже працює над засобами протидії таким методам ведення бойових дій.

"Він посилався на безпілотники. Ну для будь-якого безпілотника є протиотрута, ми зараз активно над цим працюємо", — сказав російський міністр.

Окремо Лавров дозволив собі оцінку особи українського урядовця, натякнувши на його нібито недостатній досвід у посаді та управлінських процесах. Таким чином він спробував знецінити значення зроблених заяв.

"Він недавно на посаді, йому потрібно освоїтися", — заявив Сергій Лавров.

Портал "Коментарі" вже писав, що голова Європейської ради Антоніу Кошта намагався встановити прямий канал комунікації з російською стороною з метою просування ідеї переговорів щодо завершення війни в Україні. Ініціатива була спрямована на пошук дипломатичних механізмів деескалації та можливого запуску ширшого мирного процесу. Однак, як повідомляють західні ЗМІ, зокрема Bloomberg, ці спроби не дали очікуваного результату.