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Заява Федорова про долю Криму вивела із себе Лаврова: озвучено істеричний ультиматум

Лавров скептично прокоментував слова Федорова щодо деокупації Криму

18 червня 2026, 00:15
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Клименко Елена

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відреагував на заяву міністра оборони України Михайла Федорова про те, що Крим у перспективі може "перетворитися на острів". У Кремлі поставилися до цих слів із недовірою та намагалися применшити можливості реалізації озвучених планів. Про це повідомляють російські пропагандистські медіа, посилаючись на коментарі Лаврова.

Заява Федорова про долю Криму вивела із себе Лаврова: озвучено істеричний ультиматум

Фото: з відкритих джерел

Російський міністр заявив, що не розуміє механізмів, про які говорить українська сторона, і висловив сумнів щодо їх практичного втілення.

"Я не зовсім зрозумів, як він збирається це зробити", — зазначив Лавров. 

Він також стверджує, що в основі подібних заяв нібито лежить ставка на використання безпілотних технологій. У відповідь представник РФ заявив, що Москва вже працює над засобами протидії таким методам ведення бойових дій.

"Він посилався на безпілотники. Ну для будь-якого безпілотника є протиотрута, ми зараз активно над цим працюємо", — сказав російський міністр. 

Окремо Лавров дозволив собі оцінку особи українського урядовця, натякнувши на його нібито недостатній досвід у посаді та управлінських процесах. Таким чином він спробував знецінити значення зроблених заяв. 

"Він недавно на посаді, йому потрібно освоїтися", — заявив Сергій Лавров. 

Портал "Коментарі" вже писав, що голова Європейської ради Антоніу Кошта намагався встановити прямий канал комунікації з російською стороною з метою просування ідеї переговорів щодо завершення війни в Україні. Ініціатива була спрямована на пошук дипломатичних механізмів деескалації та можливого запуску ширшого мирного процесу. Однак, як повідомляють західні ЗМІ, зокрема Bloomberg, ці спроби не дали очікуваного результату.



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