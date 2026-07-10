В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, в ходе которого исполняющая обязанности Постоянного представителя РФ Анна Евстигнеева выступила с резкой критикой в адрес европейских стран и Секретариата ООН.

Анна Евстигнеева

Российская сторона в очередной раз обвинила европейских политиков в причастности к боевым действиям.

"Европейские коллеги могут сколько угодно говорить о мире, гуманности и защите гражданских лиц", — заявила дипломат, добавив, что за этими словами якобы скрывается то, что "они являются непосредственными участниками конфликта".

По мнению представительницы РФ, западные страны не останавливают жертвы среди мирного населения, поскольку им безразлична судьба людей как в России, так и в Украине.

Отдельное внимание в речи было уделено позиции Организации Объединенных Наций, которую РФ обвиняет в предвзятости из-за осуждения недавних обстрелов украинских городов.

"В этих условиях вызывает сожаление выборочный подход и „двойные стандарты“ Секретариата ООН", — подчеркнула Евстигнеева.

Она отметила, что Генеральный секретарь ООН дважды в неделю выступил с критикой российских ударов по гражданским объектам.

"Мы категорически отвергаем голословные обвинения", — подчеркнула исполняющая обязанности постпреда, пожаловавшись, что одновременно атаки со стороны ВСУ по территории России не получают прямого осуждения со стороны чиновников ООН.

Комментируя массированную атаку по Украине в ночь с 5 на 6 июля, российская сторона заявила, что удары высокоточным оружием и беспилотниками по Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям были "ответом на террористические атаки" и были направлены исключительно на объекты военно-промышленного комплекса. Евстигнеева отрицала поражение гражданской инфраструктуры в Киеве, назвав это "украинской пропагандой". Она утверждает, что в Вишневом под Киевом произошла повторная детонация на складе боеприпасов, что, по ее словам, является свидетельством "использования мирного населения как живого щита".

Кроме того, российская дипломатка упомянула об украинском руководстве и западных партнерах, обвинив их в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении к эскалации. В конце своего выступления представитель РФ подтвердила намерения Кремля продолжать боевые действия.

"Эскалация не приведет к миру", — резюмировала она, подчеркнув, что "нет никаких оснований, чтобы Российская Федерация прекратила добиваться реализации всех поставленных СВО целей".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, в результате чего погибли десятки человек, раненых – более сотни, также в Вишневом разрушены сотни домов и произошла эвакуация населения.