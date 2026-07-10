Заявление РФ в Совбезе ООН: обвинение Запада в эскалации и новые удары по украинским областям

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Недилько Ксения
В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, в ходе которого исполняющая обязанности Постоянного представителя РФ Анна Евстигнеева выступила с резкой критикой в адрес европейских стран и Секретариата ООН.
Анна Евстигнеева
Российская сторона в очередной раз обвинила европейских политиков в причастности к боевым действиям.
По мнению представительницы РФ, западные страны не останавливают жертвы среди мирного населения, поскольку им безразлична судьба людей как в России, так и в Украине.
Отдельное внимание в речи было уделено позиции Организации Объединенных Наций, которую РФ обвиняет в предвзятости из-за осуждения недавних обстрелов украинских городов.
Она отметила, что Генеральный секретарь ООН дважды в неделю выступил с критикой российских ударов по гражданским объектам.
Комментируя массированную атаку по Украине в ночь с 5 на 6 июля, российская сторона заявила, что удары высокоточным оружием и беспилотниками по Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областям были "ответом на террористические атаки" и были направлены исключительно на объекты военно-промышленного комплекса. Евстигнеева отрицала поражение гражданской инфраструктуры в Киеве, назвав это "украинской пропагандой". Она утверждает, что в Вишневом под Киевом произошла повторная детонация на складе боеприпасов, что, по ее словам, является свидетельством "использования мирного населения как живого щита".
Кроме того, российская дипломатка упомянула об украинском руководстве и западных партнерах, обвинив их в нежелании идти на мирные переговоры и стремлении к эскалации. В конце своего выступления представитель РФ подтвердила намерения Кремля продолжать боевые действия.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, в результате чего погибли десятки человек, раненых – более сотни, также в Вишневом разрушены сотни домов и произошла эвакуация населения.