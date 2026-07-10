Заява РФ в Радбезі ООН: звинувачення Заходу в ескалації та нові удари по українських областях

У Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Україні, під час якого виконувачка обов'язків Постійного представника РФ Анна Євстігнєєва виступила із різкою критикою на адресу європейських країн та Секретаріату ООН.

Анна Євстігнєєва

Російська сторона вчергово звинуватила європейських політиків у причетності до бойових дій.

"Європейські колеги можуть скільки завгодно говорити про мир, гуманність і захист цивільних осіб", — заявила дипломатка, додавши, що за цими словами нібито ховається те, що "вони є безпосередніми учасниками конфлікту".

На думку представниці РФ, західні країни не зупиняють жертви серед мирного населення, оскільки їм байдужа доля людей як у Росії, так і в Україні.

Окрему увагу у промові було приділено позиції Організації Об'єднаних Націй, яку РФ звинувачує в упередженості через засудження нещодавніх обстрілів українських міст.

"У цих умовах викликає жаль вибірковий підхід і „подвійні стандарти“ Секретаріату ООН", — підкреслила Євстігнєєва.

Вона зазначила, що Генеральний секретар ООН двічі за тиждень виступив із критикою російських ударів по цивільних об'єктах.

"Ми категорично відкидаємо голослівні звинувачення", — наголосила виконувачка обов'язків постпреда, поскаржившись, що водночас атаки з боку ЗСУ по території Росії не отримують прямого осуду з боку посадовців ООН.

Коментуючи масовану атаку по Україні в ніч із 5 на 6 липня, російська сторона заявила, що удари високоточною зброєю та безпілотниками по Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Київській областях були "відповіддю на терористичні атаки" і були спрямовані виключно на об'єкти військово-промислового комплексу та аеродроми. Євстігнєєва заперечила ураження цивільної інфраструктури в Києві, назвавши це "українською пропагандою". Вона стверджує, що в місті Вишневе під Києвом відбулася повторна детонація на складі боєприпасів, що, за її словами, є свідченням "використання мирного населення як живого щита".

Крім того, російська дипломатка згадала українське керівництво та західних партнерів, закинувши їм небажання йти на мирні переговори та прагнення до ескалації. Наприкінці свого виступу представниця РФ підтвердила наміри Кремля продовжувати бойові дії.

"Ескалація не приведе до миру", — резюмувала вона, підкресливши, що "немає жодних підстав, щоб Російська Федерація припинила домагатися реалізації всіх поставлених СВО цілей".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що окупанти завдали масованого удару по Києву та Київській області, унаслідок чого загинули десятки людей, поранених – більше сотні, також у Вишневому зруйновано сотні будинків та відбулася евакуація населення.