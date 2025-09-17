logo

Главная Новости Мир Россия Заявления Кремля далеки от реальности: что указывает на обвал в РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Заявления Кремля далеки от реальности: что указывает на обвал в РФ

Российские производители автомобилей вынуждены сокращать рабочую неделю

17 сентября 2025, 18:52
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Санкции против России все сильнее бьют по экономике – крупные предприятия вынуждены сокращать график работы.

Заявления Кремля далеки от реальности: что указывает на обвал в РФ

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 29 сентября сокращает рабочую неделю до четырех дней.

Аналитики объяснили, что главная причина сокращения рабочей недели – резкое падение спроса. В 2025-м продажи машин Lada снизились на четверть. Спасти ситуацию не могли ни государственные субсидии, ни манипуляции с утилизационным сбором. Летом предприятие уже отправляло персонал в длительные отпуска, теперь урезают и производственный график.

В Центре противодействия дезинформации напомнили, что с подобными проблемами столкнулись и другие российские производители автомобилей: ЛиАЗ, ГАЗ, ПАЗ и КАМАЗ также были вынуждены снижать объемы работы.

"Это очередное доказательство того, что разговоры Кремля об "импортозамещении" и "стабильности промышленности" очень далеки от реальности. Санкции, падение доходов и отсутствие кредитования поставили российский автопром на грань выживания, его продукция не способна конкурировать с иностранными производителями", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в российской экономике нарастают из-за продолжения войны против Украины и введены санкции. Проблемы с экономикой РФ уже признал и российский лидер Владимир Путин – он публично отчитал чиновников экономического блока.

Резкое изменение риторики Путина, еще недавно публично отрицавшего очевидные экономические проблемы, свидетельствует, что скрывать реальное положение дел больше невозможно. Вероятно, пропаганда перейдет от умалчивания к переложению ответственности на "плохих бояр", которые "не выполняют поручение президента".



Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0L2ewH3UPwyjJG3enLAPK1rVoKMFiv2gZSCKhgR1WcVTmLBeTvht2xnc5dUvqAoH1l
