Санкции против России все сильнее бьют по экономике – крупные предприятия вынуждены сокращать график работы.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 29 сентября сокращает рабочую неделю до четырех дней.

Аналитики объяснили, что главная причина сокращения рабочей недели – резкое падение спроса. В 2025-м продажи машин Lada снизились на четверть. Спасти ситуацию не могли ни государственные субсидии, ни манипуляции с утилизационным сбором. Летом предприятие уже отправляло персонал в длительные отпуска, теперь урезают и производственный график.

В Центре противодействия дезинформации напомнили, что с подобными проблемами столкнулись и другие российские производители автомобилей: ЛиАЗ, ГАЗ, ПАЗ и КАМАЗ также были вынуждены снижать объемы работы.

"Это очередное доказательство того, что разговоры Кремля об "импортозамещении" и "стабильности промышленности" очень далеки от реальности. Санкции, падение доходов и отсутствие кредитования поставили российский автопром на грань выживания, его продукция не способна конкурировать с иностранными производителями", — отметили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что проблемы в российской экономике нарастают из-за продолжения войны против Украины и введены санкции. Проблемы с экономикой РФ уже признал и российский лидер Владимир Путин – он публично отчитал чиновников экономического блока.

Резкое изменение риторики Путина, еще недавно публично отрицавшего очевидные экономические проблемы, свидетельствует, что скрывать реальное положение дел больше невозможно. Вероятно, пропаганда перейдет от умалчивания к переложению ответственности на "плохих бояр", которые "не выполняют поручение президента".