Заяви Кремля далекі від реальності: що вказує на обвал у РФ

Санкції проти Росії все сильніше б'ють по економіці — великі підприємства змушені скорочувати графік роботи.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що найбільший російський автовиробник “АвтоВАЗ” із 29 вересня скорочує робочий тиждень до чотирьох днів.

Аналітики пояснили, що головна причина скорочення робочого тижня — різке падіння попиту. У 2025-му продажі машин Lada знизилися на чверть. Врятувати ситуацію не могли ані державні субсидії, ані маніпуляції з утилізаційним збором. Влітку підприємство вже відправляло персонал у тривалі відпустки, тепер урізають і виробничий графік.

У Центрі протидії дезінформації нагадали, що з подібними проблемами зіткнулися й інші російські виробники автомобілів: ЛіАЗ, ГАЗ, ПАЗ і КАМАЗ також були змушені зменшувати обсяги роботи.

“Це черговий доказ того, що розмови Кремля про “імпортозаміщення” та “стабільність промисловості” дуже далекі від реальності. Санкції, падіння доходів і відсутність кредитування поставили російський автопром на межу виживання, його продукція не здатна конкурувати з іноземними виробниками", — зазначили в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми в російській економіці наростають через продовження війни проти України та введені санкції. Проблеми з економікою РФ уже визнав і російський лідер Володимир Путін — він публічно відчитав чиновників економічного блоку.

Різка зміна риторики Путіна, який ще недавно публічно заперечував очевидні економічні проблеми, свідчить, що приховувати реальний стан справ більше неможливо. Ймовірно, пропаганда перейде від замовчування до перекладання відповідальності на “поганих бояр”, які “не виконують доручення президента”.