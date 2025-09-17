logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Заяви Кремля далекі від реальності: що вказує на обвал у РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Заяви Кремля далекі від реальності: що вказує на обвал у РФ

Російські виробники автомобілів змушені скорочувати робочий тиждень

17 вересня 2025, 18:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Санкції проти Росії все сильніше б'ють по економіці — великі підприємства змушені скорочувати графік роботи. 

Заяви Кремля далекі від реальності: що вказує на обвал у РФ

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що найбільший російський автовиробник “АвтоВАЗ” із 29 вересня скорочує робочий тиждень до чотирьох днів.

Аналітики пояснили, що головна причина скорочення робочого тижня — різке падіння попиту. У 2025-му продажі машин Lada знизилися на чверть. Врятувати ситуацію не могли ані державні субсидії, ані маніпуляції з утилізаційним збором. Влітку підприємство вже відправляло персонал у тривалі відпустки, тепер урізають і виробничий графік.

У Центрі протидії дезінформації нагадали, що з подібними проблемами зіткнулися й інші російські виробники автомобілів: ЛіАЗ, ГАЗ, ПАЗ і КАМАЗ також були змушені зменшувати обсяги роботи.

“Це черговий доказ того, що розмови Кремля про “імпортозаміщення” та “стабільність промисловості” дуже далекі від реальності. Санкції, падіння доходів і відсутність кредитування поставили російський автопром на межу виживання, його продукція не здатна конкурувати з іноземними виробниками", — зазначили в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що проблеми в російській економіці наростають через продовження війни проти України та введені санкції. Проблеми з економікою РФ уже визнав і російський лідер Володимир Путін — він публічно відчитав чиновників економічного блоку.

Різка зміна риторики Путіна, який ще недавно публічно заперечував очевидні економічні проблеми, свідчить, що приховувати реальний стан справ більше неможливо. Ймовірно, пропаганда перейде від замовчування до перекладання відповідальності на “поганих бояр”, які “не виконують доручення президента”.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0L2ewH3UPwyjJG3enLAPK1rVoKMFiv2gZSCKhgR1WcVTmLBeTvht2xnc5dUvqAoH1l
Теги:

Новини

Всі новини