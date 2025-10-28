Несмотря на громкие заявления Кремля о "полном контроле" над внутренним рынком нефтепродуктов, топливный кризис в России продолжает нарастать и уже влияет на соседние государства. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев уверяет, что удовлетворение потребностей населения является абсолютным приоритетом, а стабильность рынка поддерживается в ручном режиме, сообщает Служба внешней разведки.

Фото: из открытых источников

Как отмечают в СВР, подобный "ручной режим" фактически приводит к хаосу на местах. В Крыму российские военные на блокпостах конфискуют бензин у гражданских, отливая по несколько литров горючего. В Луганской области топливная нехватка повлекла за собой появление "черного рынка" талонов на бензин, где местные коммунальные службы перепродают их по завышенным ценам.

Последствия кризиса ощутимы и за пределами РФ. В Таджикистане фиксируется дефицит бензина, дизельного горючего и сжиженного газа. Перебои с поставками из России и нарушенные логистические цепи привели к резкому росту цен, а автозаправки ограничивают продажу горючего, что отрицательно сказывается на транспорте и экономике страны в целом.

Власти Таджикистана уже ищет альтернативные источники поставок, чтобы уменьшить зависимость от российских ресурсов и предотвратить дальнейшие кризисы в топливном секторе.

Хотя Москва и уверяет в стабильности, СВР подчеркивает: продолжение войны против Украины и ручное управление топливным рынком РФ провоцирует новые экономические проблемы внутри страны и соседей.

