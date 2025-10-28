Попри гучні заяви Кремля про "повний контроль" над внутрішнім ринком нафтопродуктів, паливна криза в Росії продовжує наростати і вже впливає на сусідні держави. Міністр енергетики РФ Сергій Цивільов запевняє, що задоволення потреб населення є абсолютним пріоритетом, а стабільність ринку підтримується в ручному режимі, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Фото: з відкритих джерел

Як зазначають у СЗР, такий "ручний режим" фактично призводить до хаосу на місцях. У Криму російські військові на блокпостах конфіскують бензин у цивільних, відливаючи по кілька літрів пального. На Луганщині паливна нестача спричинила появу "чорного ринку" талонів на бензин, де місцеві комунальні служби перепродають їх за завищеними цінами.

Наслідки кризи відчутні і за межами РФ. У Таджикистані фіксується дефіцит бензину, дизельного пального та скрапленого газу. Перебої з постачанням з Росії та порушені логістичні ланцюги призвели до різкого зростання цін, а автозаправки обмежують продаж пального, що негативно позначається на транспорті та економіці країни загалом.

Влада Таджикистану вже шукає альтернативні джерела постачання, щоб зменшити залежність від російських ресурсів та запобігти подальшим кризам у паливному секторі.

Хоч Москва і запевняє у стабільності, СЗР підкреслює: продовження війни проти України та ручне управління паливним ринком РФ провокує нові економічні проблеми всередині країни та у сусідів.

Портал "Коментарі" раніше писав, що Україна не зможе досягти стабільного миру у 2026 році, оскільки ключ до його встановлення лежить не у дипломатії, а в економічному послабленні Росії. Таку думку висловив військовий, колишній командир батальйону НГУ "Дніпро-1" Юрій Береза.