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Зажало дверями автобуса: в России погиб ребенок

Спасти травмированного ребенка медики не смогли

сегодня, 10:55
Автор:

Козлова Альбіна

В России произошла трагедия в одном из областных центров. Известно, что в городе Ярославль 26 августа двери автобуса зажали маленькую девочку. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на местный сайт новостей.

Зажало дверями автобуса: в России погиб ребенок

В России погиб ребенок в результате аварии, фото из открытых источников

Водитель рейсового автобуса №11, движущегося по маршруту "Ярославль Главный — 15 МКР (микрорайон)", отъезжал от остановки на улице Елены Колесовой и закрыл дверь. Впрочем, мужчина не убедился в том вышли ли все пассажиры. Малолетняя девочка в этот момент находилась в дверях, когда они закрылись. Ребенка зажало. Очевидцы пытались выдернуть ее, но в результате девочка упала под колеса автомобиля.

Автобус проехал по ребенку. На место вызвали "скорую" и полицию. Карета "скорой" госпитализировала ребенка без сознания в реанимацию. Сообщается, что ребенка несколько часов оперировали в областной детской больнице Ярославля. Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные переломы и повреждения.

Спасти ребенка медики не смогли. Девочка умерла в реанимации больницы в тот же день.

По факту смерти ребенка в результате дорожно-транспортного происшествия возбудили уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители. Водителю сообщат о подозрении. Суд будет избирать ему меру пресечения.

Как сообщал портал "Комментарии", в Полтавской области на дороге "Киев-Харьков-Довжанский" из-за аварии был закрыт проезд всю ночь. Известно, что там перевернулся грузовик с прицепом и загорелся. Только на утро трассу открыли для проезда автомобилей.


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Источник: https://www.unian.net/russianworld/trehletnyuyu-malyshku-nasmert-zazhalo-dveryami-avtobusa-v-rossii-novosti-rossii-11525299.html
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