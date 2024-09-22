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Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры: в Кремле ответили

Россия отказалась от участия во втором Саммите мира.

сегодня, 09:00 comments5890
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Slava Kot

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов видеть Россию на втором Саммите мира для обсуждения процесса окончания войны. На эти слова отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая ответила, что Россия не будет участвовать в Саммите мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры: в Кремле ответили

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что идет активная работа над планом победы, который будет представлен мировым лидерам в сентябре. По его словам, план будет готов в начале ноября и станет фундаментом для обсуждения с Россией окончания войны в Украине.

По словам президента, Украина будет ждать конкретики от России на мирный план, а не просто слов, что "мы ничего не хотим и будем продолжать войну", которые постоянно говорят в Кремле. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала и заявила, что в Кремле отказываются от участия во втором Саммите мира для окончании войны в Украине.

"Так называемый второй Саммит преследует ту же цель – протянуть абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" как безальтернативную основу разрешения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", — сказала Захарова.

Также Захарова пожаловалась, что это якобы Украине "нужна война", ведь Зеленский хочет получить дальнобойное оружие для ударов по военным объектам в РФ. Далее спикер МИД использовал пропагандистскую риторику Кремля и цинично обвинил Украину в "терроризме" указав, что руководство РФ "с террористами разговаривать не будет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал следующую неделю определяющей для окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции Захаровой на критику бразильско-китайского "мирного плана" от Зеленского.



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