Зеленский пригласил Россию на мирные переговоры: в Кремле ответили

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов видеть Россию на втором Саммите мира для обсуждения процесса окончания войны. На эти слова отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая ответила, что Россия не будет участвовать в Саммите мира. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что идет активная работа над планом победы, который будет представлен мировым лидерам в сентябре. По его словам, план будет готов в начале ноября и станет фундаментом для обсуждения с Россией окончания войны в Украине.

По словам президента, Украина будет ждать конкретики от России на мирный план, а не просто слов, что "мы ничего не хотим и будем продолжать войну", которые постоянно говорят в Кремле. Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала и заявила, что в Кремле отказываются от участия во втором Саммите мира для окончании войны в Украине.

"Так называемый второй Саммит преследует ту же цель – протянуть абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского" как безальтернативную основу разрешения конфликта, добиться ее поддержки со стороны мирового большинства и от его имени предъявить России ультиматум о капитуляции. Мы в таких "саммитах" участвовать не будем", — сказала Захарова.

Также Захарова пожаловалась, что это якобы Украине "нужна война", ведь Зеленский хочет получить дальнобойное оружие для ударов по военным объектам в РФ. Далее спикер МИД использовал пропагандистскую риторику Кремля и цинично обвинил Украину в "терроризме" указав, что руководство РФ "с террористами разговаривать не будет".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал следующую неделю определяющей для окончания войны в Украине.



Также "Комментарии" писали о реакции Захаровой на критику бразильско-китайского "мирного плана" от Зеленского.