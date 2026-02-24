Зеленский рассказал о своей взрослой дочери

Президент Украины Владимир Зеленский нечасто говорит публично о своих детях, во время полномасштабной войны продолжающих жить в Украине.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В интервью AFP глава государства рассказал, что во время общения с дочерью Александрой открывает много нового.

"Она уже взрослая – ей уже 21 год. Возможно, ей иногда не хочется, чтобы я с ней виделся в таком возрасте. Нет, я шучу", – сказал президент.

Также он отметил, что для него важно сохранять постоянный диалог с дочерью.

"Иногда мы с ней общаемся, такой у нас с ней тет-а-тет, очень важный. Я понимаю, насколько я многого не знаю. И вот это – как? Не удивляет, а немного иногда страшно, что ты некоторых вещей не знаешь. Но они приятны. Видите, несмотря на то, что все говорят, что говорят, знаю точно", – подчеркнул Владимир Александрович.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в течение первых двух лет полномасштабной войны фактически жил в бункере. В настоящее время он спускается туда преимущественно во время ночных воздушных тревог. Об этом сообщает AFP.

Глава государства отметил, что даже находясь в защитном здании, продолжал выполнять свои обязанности непосредственно в Офисе президента. По его словам, такой формат работы долгое время оставался необходимым из соображений безопасности. В настоящее время режим работы частично изменился. Как рассказал Зеленский, сейчас он пользуется бункером в основном во время ночных воздушных тревог.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за весь период полномасштабной войны ни разу не посещал ни кафе, ни кинотеатра. Он пояснил, что нет возможности выделить время даже на семейный отдых.