Зеленський розповів про свою дорослу дочку

Володимир Зеленський дав рідкісний коментар про дочку

24 лютого 2026, 20:50
Автор:
Лиля Воробьева

  Президент України Володимир Зеленський нечасто говорить публічно про своїх дітей, які під час повномасштабної війни продовжують жити в Україні.

Зеленський розповів про свою дорослу дочку

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

В інтерв'ю AFP глава держави розповів, що під час спілкування з донькою Олександрою відкриває для себе багато нового.

"Вона вже доросла – їй вже 21 рік. Можливо, їй іноді не хочеться, щоб я з нею бачився в такому віці. Ні, я жартую", – сказав президент.

Також він зазначив, що для нього важливо зберігати постійний діалог із донькою.

"Іноді ми з нею спілкуємося, такий у нас з нею тет-а-тет, дуже важливий. Я розумію, наскільки я багато чого не знаю. І ось це – як? Не дивує, а трохи іноді страшно, що ти деяких речей не знаєш. Але вони приємні. Бачите, незважаючи на те, що кажуть, що я все знаю, і що є Служба безпеки України, я все не знаю точно", – підкреслив Володимир Олександрович.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент України Володимир Зеленський протягом перших двох років повномасштабної війни фактично мешкав у бункері. Нині ж він спускається туди переважно під час нічних повітряних тривог. Про це повідомляє   AFP.

Глава держави зазначив, що навіть перебуваючи у захисній споруді, продовжував виконувати свої обов’язки безпосередньо в Офісі президента. За його словами, такий формат роботи тривалий час залишався необхідним із міркувань безпеки. Зараз режим роботи частково змінився. Як розповів Зеленський, нині він користується бункером здебільшого під час нічних повітряних тривог.

 Окрім цього, президент України Володимир Зеленський повідомив, що за весь період повномасштабної війни жодного разу не відвідував ані кафе, ані кінотеатр. Він пояснив, що не має можливості виділити час навіть на сімейний відпочинок.

 



