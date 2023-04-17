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Зеленский вор, на Крещатике гомосексуалисты, а Лавру растоптали: Очередная ахинея Соловьева

Рашистские СМИ показали по телевидению «обращение» к украинским бойцам

сегодня, 21:39
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Автор:

Моесеенко Валентина

Видеосюжет об этом появился на телеканале "Россия 1", пишут "Комментарии". Утверждается, что обращение Соловьева украинские бойцы якобы услышали по радио.  

Зеленский вор, на Крещатике гомосексуалисты, а Лавру растоптали: Очередная ахинея Соловьева

Путинский рупор Кремля озвучил очередную роспропаганду, будто бы в Донецке

"Украинский солдат! Я обращаюсь к тебе! Я — Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? Восемь лет ты убивал и насиловал жителей свободного гордого Донбасса", — заявил пропагандист.


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Он также задал украинским воинам на украинском Донбассе вопрос "Зачем ты здесь?"

"В Киеве разворовывают западные деньги! В Киеве забыли, как тебя зовут", — утверждает Соловьев.

По его словам, президент Владимир Зеленский якобы "наслаждается славой и деньгами американцев".

"Твою веру изменили! Твою Лавру растоптали! Гомосексуалисты танцуют на Крещатике!", — утверждает одиозный работник роспропаганды.

Затем Владимир Соловьев задал вопрос "Кто ты?".

"Ты украинец? Ты православный или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг? Зачем ты здесь?!", — снова стал спрашивать пропагандист.

Соловьев также говорит мнимым украинским солдатам, что "их смерти" якобы "нужны Зеленскому".

"Твоя жизнь нужна — твоим семьям! Сдавайся в плен! Или бросай все и иди в Киев — разберись со сволочами, предавшими твою Родину", — призвал Соловьев.

Примечательно, что на видеозаписи пропагандист говорит неуверенно – у него заплетается язык. Можно предположить, что он находится как минимум в нетрезвом состоянии.

 

Напомним, "Комментарии" писали, что российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу призвал применить ядерное оружие по территории Украины, ведь скоро ВСУ пойдет в наступление.

Читайте также на сайте "Комментарии" – Симоньян и Соловьев заявили, что нужно "купить Украину", но без Львова.



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