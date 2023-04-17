Зеленский вор, на Крещатике гомосексуалисты, а Лавру растоптали: Очередная ахинея Соловьева

Видеосюжет об этом появился на телеканале "Россия 1", пишут "Комментарии". Утверждается, что обращение Соловьева украинские бойцы якобы услышали по радио.

Путинский рупор Кремля озвучил очередную роспропаганду, будто бы в Донецке

"Украинский солдат! Я обращаюсь к тебе! Я — Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? Восемь лет ты убивал и насиловал жителей свободного гордого Донбасса", — заявил пропагандист.

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Он также задал украинским воинам на украинском Донбассе вопрос "Зачем ты здесь?"

"В Киеве разворовывают западные деньги! В Киеве забыли, как тебя зовут", — утверждает Соловьев.

По его словам, президент Владимир Зеленский якобы "наслаждается славой и деньгами американцев".

"Твою веру изменили! Твою Лавру растоптали! Гомосексуалисты танцуют на Крещатике!", — утверждает одиозный работник роспропаганды.

Затем Владимир Соловьев задал вопрос "Кто ты?".

"Ты украинец? Ты православный или ты немец, предавший память своих дедов, их великий подвиг? Зачем ты здесь?!", — снова стал спрашивать пропагандист.

Соловьев также говорит мнимым украинским солдатам, что "их смерти" якобы "нужны Зеленскому".

"Твоя жизнь нужна — твоим семьям! Сдавайся в плен! Или бросай все и иди в Киев — разберись со сволочами, предавшими твою Родину", — призвал Соловьев.

Примечательно, что на видеозаписи пропагандист говорит неуверенно – у него заплетается язык. Можно предположить, что он находится как минимум в нетрезвом состоянии.

Напомним, "Комментарии" писали, что российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего шоу призвал применить ядерное оружие по территории Украины, ведь скоро ВСУ пойдет в наступление.

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