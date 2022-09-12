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Зеленский заявил, что переговоров с РФ не будет, у Путина ответили угрозами

Дмитрий Медведев вновь напомнил, что Россия хочет полной капитуляции Украины

сегодня, 13:22 comments1260
Автор:

Кравцев Сергей
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Россия продолжает стоять на своем и требует от Украины выполнения всех своих условий, вплоть до полной капитуляции страны. Как передает портал "Комментарии", такую позицию Кремля, как реакцию на заявление президента Украины Зеленского о невозможности сейчас начать переговоры с РФ, озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Телеграмм.

Зеленский заявил, что переговоров с РФ не будет, у Путина ответили угрозами

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с выдвигающими ультиматумы…", — написал Медведев.

При этом экс-премьер-министр согласился с тем, что Россия выдвигает Украине ультиматумы, добавив, что те ультиматумы, которые Москва озвучивает сейчас – это "детская разминка перед требованиями будущего".

Далее Дмитрий Медведев пояснил, что эти требования – "тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".

Стоит отметить, что в интервью каналу "CNN" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возобновление переговоров с Россией сегодня невозможно. Украина не готова разговаривать с Россией, пока российские войска находятся на украинской территории и руководство РФ продолжает говорить на языке ультиматумов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последние дни вновь активизировались разговоры о необходимости переговоров между Киевом и Москвой. На эту тему высказался президент Франции Эммануэль Макрон, который в телефонной беседе с российским диктатором Владимиром Путиным призвал того закончить войну против Украины и начать переговоры. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия, мол, не отказывается от переговоров с Украиной, но их дальнейшее затягивание якобы Киевом усложнит возможность достижения договоренности с Москвой. Каковы перспективы переговоров? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/176
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