Зеленский заявил, что переговоров с РФ не будет, у Путина ответили угрозами

Россия продолжает стоять на своем и требует от Украины выполнения всех своих условий, вплоть до полной капитуляции страны. Как передает портал "Комментарии", такую позицию Кремля, как реакцию на заявление президента Украины Зеленского о невозможности сейчас начать переговоры с РФ, озвучил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Телеграмм.

Путин и Медведев. Фото: из открытых источников

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с выдвигающими ультиматумы…", — написал Медведев.

При этом экс-премьер-министр согласился с тем, что Россия выдвигает Украине ультиматумы, добавив, что те ультиматумы, которые Москва озвучивает сейчас – это "детская разминка перед требованиями будущего".

Далее Дмитрий Медведев пояснил, что эти требования – "тотальная капитуляция киевского режима на условиях России".

Стоит отметить, что в интервью каналу "CNN" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возобновление переговоров с Россией сегодня невозможно. Украина не готова разговаривать с Россией, пока российские войска находятся на украинской территории и руководство РФ продолжает говорить на языке ультиматумов.

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