Зеленского обвинили в разжигании межнационального конфликта

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Татьяна Каптур
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации (РФ) президента Украины Владимира Зеленского обвиняют в разжигании межнационального конфликта. Об этом сообщает "Украинская Правда", ссылаясь на интервью венгерской газеты с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото из открытых источников
Также он заявил, что в Украине продолжает снижаться уровень уважения к основным правам человека.
Напомним, что закон о коренных народах Зеленский подписал 21 июля. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, "это существенно подрывает интересы венгров, русских и других народов, которые на протяжении долгих лет населяли территорию Украины".
Напомним, что 5 августа президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью призвал жителей Донбасса, которые чувствуют себя россиянами, покинуть территорию Украины и искать свой дом в России, так как эта украинская территория должна быть деоккупирована.
В свою очередь Лавров на такое обращение Зеленского отреагировал с возмущением.
Также читайте материал "Комментариев" о том, что Зеленский заявил о войне за Украину, которая была бы в любом случае.
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