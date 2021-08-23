logo
Русский Українська

BTC/USD

50302.56

ETH/USD

3341.60

LTC/USD

189.82

USD/UAH

26.80

EUR/UAH

31.40

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Зеленского обвинили в разжигании межнационального конфликта
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленского обвинили в разжигании межнационального конфликта

Украина получила новые обвинения в свой адрес со стороны РФ

сегодня, 11:50
Автор:

Татьяна Каптур

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации (РФ) президента Украины Владимира Зеленского обвиняют в разжигании межнационального конфликта. Об этом сообщает "Украинская Правда", ссылаясь на интервью венгерской газеты с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 

Зеленского обвинили в разжигании межнационального конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото из открытых источников

"В начале августа Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь посоветовал жителям Украины, которые не разговаривают на украинском, покинуть страну. В особенности хочется заметить, что сам президент Украины Владимир Зеленский посоветовал россиянам "найти своё место в России". Это объявление мы хотим рассмотреть как разжигание конфликта", — высказался Лавров.

Также он заявил, что в Украине продолжает снижаться уровень уважения к основным правам человека.

Напомним, что закон о коренных народах Зеленский подписал 21 июля. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, "это существенно подрывает интересы венгров, русских и других народов, которые на протяжении долгих лет населяли территорию Украины".

"В Украине создание идеологии национальной нетерпимости неприемлемо, поскольку это направлено, в первую очередь, на россиян", — подчеркнул Лавров.

Напомним, что 5 августа президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью призвал жителей Донбасса, которые чувствуют себя россиянами, покинуть территорию Украины и искать свой дом в России, так как эта украинская территория должна быть деоккупирована.

В свою очередь Лавров на такое обращение Зеленского отреагировал с возмущением.

Также читайте материал "Комментариев" о том, что Зеленский заявил о войне за Украину, которая была бы в любом случае.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/08/23/7304732/
Теги:
comments

Обсуждения

вася

сегодня, 10:56

Вор всегда первой кричит держи вора......Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве. - Иван Тургенев

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ