Зеленского обвинили в разжигании межнационального конфликта

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации (РФ) президента Украины Владимира Зеленского обвиняют в разжигании межнационального конфликта. Об этом сообщает "Украинская Правда", ссылаясь на интервью венгерской газеты с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, фото из открытых источников

"В начале августа Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь посоветовал жителям Украины, которые не разговаривают на украинском, покинуть страну. В особенности хочется заметить, что сам президент Украины Владимир Зеленский посоветовал россиянам "найти своё место в России". Это объявление мы хотим рассмотреть как разжигание конфликта", — высказался Лавров.

Также он заявил, что в Украине продолжает снижаться уровень уважения к основным правам человека.

Напомним, что закон о коренных народах Зеленский подписал 21 июля. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, "это существенно подрывает интересы венгров, русских и других народов, которые на протяжении долгих лет населяли территорию Украины".

"В Украине создание идеологии национальной нетерпимости неприемлемо, поскольку это направлено, в первую очередь, на россиян", — подчеркнул Лавров.

Напомним, что 5 августа президент Украины Владимир Зеленский в одном из интервью призвал жителей Донбасса, которые чувствуют себя россиянами, покинуть территорию Украины и искать свой дом в России, так как эта украинская территория должна быть деоккупирована.

В свою очередь Лавров на такое обращение Зеленского отреагировал с возмущением.

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