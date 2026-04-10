Жаркая ночь в РФ: паника в ряде городов из-за сильных взрывов

В ночь на 10 апреля в нескольких российских городах, в частности в Казани, Саранске, Гуково и Волгограде, раздавались сильные взрывы. Также слышно было залпы от работы системы ПВО.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил, что это впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину в Казани (столица Татарстана) включили воздушную тревогу. Здесь стоит отметить, что расстояние от украинской границы до Казани составляет примерно 1200-1500 километров.

Первая сирена раздалась в 22:00 9 апреля – местные жители описали ее как "очень громкую". В 2:00 ночи 10 апреля "ракетную опасность" объявили снова. Жители слышали работу ПВО, но деталей не сообщают.

В Саранске, что в Мордовии, после воздушной тревоги произошел пожар, вероятно, в результате ракетной атаки. В Гуково Ростовской области прогремел мощный взрыв, после которого вспыхнул пожар — что именно загорелось, неизвестно.

В Волгограде местные жители подтвердили, что слышали гул беспилотников на низкой высоте и по меньшей мере 5-7 взрывов в южной части города. Дроны летели вдоль русла Волги. В соседнем Волжском также раздавались звуки двигателей, видели вспышки, а от взрывов срабатывали сигнализации автомобилей.

Аэропорт Волгограда закрыт на прием и вылет самолетов с 23:47 9 апреля из-за угрозы атаки беспилотников.

Этот удар стал одним из серии успешных операций Сил обороны против российской инфраструктуры. Накануне, 8 апреля, украинские военные атаковали нефтебазы и позиции ракетных комплексов "Бастион".

