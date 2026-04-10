Спекотна ніч у РФ: паніка в низці міст через сильні вибухи

У ніч проти 10 квітня у кількох російських містах, зокрема у Казані, Саранську, Гуково та Волгограді, лунали сильні вибухи. Також було чути залпи від роботи системи ППО.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що це вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну у Казані (столиця Татарстану) увімкнули повітряну тривогу. Тут варто зазначити, що відстань від українського кордону до Казані становить приблизно 1200–1500 кілометрів.

Перша сирена пролунала о 22:00 9 квітня – місцеві жителі описали її як "дуже гучну". О 2.00 ночі 10 квітня "ракетну небезпеку" оголосили знову. Жителі чули роботу ППО, але деталей не повідомляють.

У Саранську, що у Мордовії, після повітряної тривоги сталася пожежа, ймовірно, внаслідок ракетної атаки. У Гуковому Ростовській області пролунав потужний вибух, після якого спалахнула пожежа — що саме спалахнуло, невідомо.

У Волгограді місцеві жителі підтвердили, що чули гул безпілотників на низькій висоті та щонайменше 5-7 вибухів у південній частині міста. Дрони летіли вздовж русла Волги. У сусідньому Волзькому також лунали звуки двигунів, бачили спалахи, а вибухи спрацьовували сигналізації автомобілів.

Аеропорт Волгограда закрито на прийом та виліт літаків з 23:47 9 квітня через загрозу атаки безпілотників.

Цей удар став одним із серії успішних операцій Сил оборони проти російської інфраструктури. Напередодні, 8 квітня, українські військові атакували нафтобази та позиції ракетних комплексів "Бастіон".

