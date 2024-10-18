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Железный занавес закрывается: в РФ будут забирать загранпаспорта у одной категории населения

В РФ хотят ограничить выезд депутатов за границу

18 октября 2024, 15:28
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Ткачик Олеся

Комиссия Госдумы страны-агрессора по вопросам регламента представила на рассмотрение нижней палаты парламента проект постановления, устанавливающего порядок ограничения права на выезд из России для депутатов, обладающих информацией особой важности. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Железный занавес закрывается: в РФ будут забирать загранпаспорта у одной категории населения

Госдума РФ

Из пояснительной записки следует, что этот проект призван реализовать закон "О порядке выезда из РФ и въезде в РФ". Согласно документу, глава Госдумы может получить право ограничивать выезд депутатов, имеющих доступ к информации особой важности. Это решение спикер сможет принять на основании заключения аппарата палаты парламента.

После принятия такого решения депутат, планировавший выезд за границу, должен в течение трех рабочих дней получить соответствующее уведомление, где будет указана причина и срок ограничения права на выезд. После этого парламентарий обязан в течение пяти рабочих дней передать свой загранпаспорт на хранение в аппарат Госдумы. В случае невыполнения этого требования, паспорт будет аннулирован.

При этом известно, что в июле спикер Госдумы Вячеслав Володин подписал распоряжение "Об уведомлениях о выезде из Российской Федерации". Согласно документу, депутаты, имеющие доступ к особо важной или секретной информации, должны информировать руководство нижней палаты о своих планах поездки за границу. Ранее Совет Федерации одобрил закон о лишении мандатов депутатов, выезжающих за границу без согласования.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что российским чиновникам запретили выезжать за границу, в том числе в дружественные в РФ страны.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/10/18/24181321.shtml?updated
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