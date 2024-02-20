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Жена Навального обратилась к ЕС: просит сочувствие для россиян

Жена Навального призвала ЕС не признавать выборы Путина и помочь "россиянам, которые бегут от войны"

сегодня, 15:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала Евросоюз не признавать российские президентские выборы, которые должны состояться в марте 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такую просьбу она озвучила во время обращения к Совету ЕС.

Жена Навального обратилась к ЕС: просит сочувствие для россиян

Юлия Навальная. Фото: из открытых источников

Юлия Навальная заявила, что президент РФ Владимир Путин уже не признает язык дипломатии и никаких правил игры, поэтому стоит начать "играть не по правилам".

Жена российского оппозиционера сделала свои предложения "от имени России Алексея Навального".

"Путин убил моего мужа ровно за месяц до так называемых выборов. Эти выборы – фальшивые, но Путину они все равно нужны. Для пропаганды. Он хочет, чтобы весь мир верил, что все в России его поддерживают и восхищаются им. Не верьте этой пропаганде. Не признавайте эти выборы", – отметила Юлия Навальная. 

Она подчеркнула, президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению. Также Навальная призвала Запад ввести еще более жесткие санкции против путинского режима, чтобы накажите его так называемых "доверенных лиц", которых примерно 500 человек. Среди них знаменитости, певцы и актеры, которые агитируют за Путина, поддерживают его и помогают его убийственному режиму выжить. 

Также Юлия Навальная попросила не наказывать россиян, которые "убегают от войны", ведь "им нужно сочувствие".

"Это очень важно. Всегда делайте различие между Путиным и Россией. Люди, бегущие от войны и диктатуры, — не ваши враги. Им нужно сочувствие и защита. Их не следует наказывать, им нужно помогать. Необходим механизм, подобный современной Нансеновской комиссии. Именно эти люди однажды станут частью Прекрасной России будущего. Они хотят помочь России стать нормальной страной чтобы скорее вернуться домой. И вы тоже должны им в этом помочь", – считает Навальная.

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Источник: https://telegra.ph/Obrashchenie-YUlii-Navalnoj-k-Sovetu-Evropejskogo-soyuza-po-inostrannym-delam-s-kotorym-ona-vystupila-na-zasedanii-19-fevralya-2-02-20
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