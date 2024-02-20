Жена Навального обратилась к ЕС: просит сочувствие для россиян

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Кравцев Сергей
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия призвала Евросоюз не признавать российские президентские выборы, которые должны состояться в марте 2024 года. Как передает портал "Комментарии", такую просьбу она озвучила во время обращения к Совету ЕС.
Юлия Навальная. Фото: из открытых источников
Юлия Навальная заявила, что президент РФ Владимир Путин уже не признает язык дипломатии и никаких правил игры, поэтому стоит начать "играть не по правилам".
Жена российского оппозиционера сделала свои предложения "от имени России Алексея Навального".
Она подчеркнула, президент, который убил своего главного политического оппонента, не может быть легитимным по определению. Также Навальная призвала Запад ввести еще более жесткие санкции против путинского режима, чтобы накажите его так называемых "доверенных лиц", которых примерно 500 человек. Среди них знаменитости, певцы и актеры, которые агитируют за Путина, поддерживают его и помогают его убийственному режиму выжить.
Также Юлия Навальная попросила не наказывать россиян, которые "убегают от войны", ведь "им нужно сочувствие".
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