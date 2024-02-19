Стало известно, кто продолжит дело Алексея Навального

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Юлия Навальная сделала в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале Навального.

Юлия Навальная. Фото из открытых источников

"Меня не должно было быть на этом месте, я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек, но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Путин убил моего мужа Алексея Навального", – отметила Юлия Навальная.

Жена оппозиционера заявила, что в колонии на крайнем севере России "Путин отнял Навального" не только у нее, но и у россиян, желая убить вместе с ним надежды на другую Россию и ее будущее.

Юлия Навальная отметила, что "Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток", в изоляции и без возможности списаться с родными, что Путин его не сломал, поэтому решил трусливо убить его. По ее словам, "также подло и трусливо они сейчас прячут его тело, не показывают его матери, не отдают, жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского "Новичка".

Навальная также заявила, что ей хорошо известно из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Она пообещала скоро рассказать об этом всем россиянам.

"Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горечь и бесконечную боль, но и ярость, злость и ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее", – подчеркнула Юлия Навальная.

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