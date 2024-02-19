logo

BTC/USD

52164.21

ETH/USD

2901.64

LTC/USD

70.91

USD/UAH

38.50

EUR/UAH

41.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Стало известно, кто продолжит дело Алексея Навального
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, кто продолжит дело Алексея Навального

Юлия Навальная заявила, что она продолжит дело Алексея

сегодня, 15:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия после сообщений о его смерти в колонии обвинила президента РФ в убийстве, пообещала продолжить дело своего мужа и призвала бороться с Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Юлия Навальная сделала в видеообращении, опубликованном на Youtube-канале Навального.

Стало известно, кто продолжит дело Алексея Навального

Юлия Навальная. Фото из открытых источников

"Меня не должно было быть на этом месте, я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек, но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Путин убил моего мужа Алексея Навального", – отметила Юлия Навальная. 

Жена оппозиционера заявила, что в колонии на крайнем севере России "Путин отнял Навального" не только у нее, но и у россиян, желая убить вместе с ним надежды на другую Россию и ее будущее.   

Юлия Навальная отметила, что "Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток", в изоляции и без возможности списаться с родными, что Путин его не сломал, поэтому решил трусливо убить его.  По ее словам, "также подло и трусливо они сейчас прячут его тело, не показывают его матери, не отдают, жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского "Новичка".

Навальная также заявила, что ей хорошо известно из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Она пообещала скоро рассказать об этом всем россиянам. 

"Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас встать рядом со мной. Разделить не только горечь и бесконечную боль, но и ярость, злость и ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее", – подчеркнула Юлия Навальная.

Читайте также на портале "Комментарии" - смерть Навального не вызовет протестов: оппозиционер сказал, что способно "взорвать Россию".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RIrYWhjdK_o
Теги:
comments

Обсуждения

Ермаков

сегодня, 16:21

У Юлии Навальной сила воли и способности высокие, она может быть президентом, помогайте ей.


Новости

Все новости