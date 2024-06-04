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Жена российского композитора рассказала о горе в их семье

Жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания.

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Молодая жена российской знаменитости Игоря Николаева , сидящая молча и не осуждающая зверства российских захватчиков на территории Украины, исполнительница Юлия Проскурякова рассказала о тяжелой потере. Их домашняя любимица, собака Зоя погибла от рака.

Жена российского композитора рассказала о горе в их семье

Юлия Проскурякова (фото из открытых источников)

Как информируют российские СМИ , жена Николаева тяжело переживает эту потерю.

"Сегодня утром умерла наша любимая собака Зоя! Наша добрая, интеллигентная, ласковая и терпеливая! Она была очень красивой и любящей. У Зои была хорошая жизнь, если бы не онкология, она бы еще прожила", — написала Проскурякова.

Еще певица сообщила, что домашней любимице было уже 14 лет, и она просто не смогла справиться с этой болезнью.

"Метастазы ушли. Но она как-то до последнего держалась... Я почувствовала, что она умирает. Это ужасно, конечно", — разочарована Юлия Проскурякова.

Стоит отметить, что недавно и у самого композитора были серьезные проблемы со здоровьем

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России собрались "хоронить" известного певца . В РФ, начавшей военное вторжение и далее уничтожающего мирных украинских граждан, вдруг вспомнили об артисте Леониде Агутине, в том числе и о том, что он не поддерживает РФ в ее бесконечных имперских амбициях.

Как сообщают пропагандистские СМИ, в России теперь зашевелились бдительные "общественные деятели", утверждающие, что Агутина не является патриотом и потребуют отменять кругом его выступления. Но за певца успел вступиться муж российской знаменитости и путинистки Валерии, продюсер Иосиф Пригожин. Как он сказал, Агутин – человек особенный, и запрещать его нельзя.
 


 



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