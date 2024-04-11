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Женщина в России получила проблемы с полицией из-за одного фото: какая причина

Гражданин России написал жалобу на местную журналистку, которая сделала фото в желтой куртке. Донос касался "дискредитации" армии РФ.

сегодня, 10:40
Автор:
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Slava Kot
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На российскую журналистку Антониду Смолину написали донос в полицию из-за того, что она сфотографировалась в желтой куртке на фоне голубого неба. В жалобе объяснялось, что такие действия женщины вызывают ассоциацию с "враждебными символами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Женщина в России получила проблемы с полицией из-за одного фото: какая причина

На россиянку написали донос за фото. Фото из открытых источников

Антонида Смолина рассказала, что к ней домой пришел следователь, который рассказал о доносе от россиянина по имени Валерий Николаевич. В жалобе было отмечено, что мужчину привлекла внимание фотография женщины в социальных сетях.

"Зашел на страницу Антониды Смолиной в соцсетях, а она там в желтом пуховике на фоне голубого неба фотографируется, тем самым вызывает ассоциацию с враждебными символами, власть и нашу армию дискредитирует", — рассказала Смолина о тексте доноса на нее.

Женщина сначала восприняла ситуацию как шутку, а затем заявила, что ей страшно за то, какие люди живут рядом и что происходит в их головах. Все же журналистка была вынуждена написать объяснительную записку относительно доноса на нее.

"Зарплата не позволяет мне покупать новую одежду каждый раз, как меняется общественная оценка того или иного цвета", — объясняет Смолина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на российского туриста, отдыхавшего на Мальдивах, напала акула. Хищник укусил россиянина за ногу.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне после начала полномасштабного вторжения активно уезжают в одну европейскую страну. В ней граждане РФ открывают собственный бизнес, занимаются инвестициями и распространяют российскую культуру.



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Источник: https://meduza.io/news/2024/04/09/na-vologodskuyu-zhurnalistku-napisali-donos-o-diskreditatsii-armii-ona-sfotografirovalas-v-zheltoy-kurtke-na-fone-golubogo-neba
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