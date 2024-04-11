Женщина в России получила проблемы с полицией из-за одного фото: какая причина

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Slava Kot
На российскую журналистку Антониду Смолину написали донос в полицию из-за того, что она сфотографировалась в желтой куртке на фоне голубого неба. В жалобе объяснялось, что такие действия женщины вызывают ассоциацию с "враждебными символами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
На россиянку написали донос за фото. Фото из открытых источников
Антонида Смолина рассказала, что к ней домой пришел следователь, который рассказал о доносе от россиянина по имени Валерий Николаевич. В жалобе было отмечено, что мужчину привлекла внимание фотография женщины в социальных сетях.
Женщина сначала восприняла ситуацию как шутку, а затем заявила, что ей страшно за то, какие люди живут рядом и что происходит в их головах. Все же журналистка была вынуждена написать объяснительную записку относительно доноса на нее.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на российского туриста, отдыхавшего на Мальдивах, напала акула. Хищник укусил россиянина за ногу.
Также "Комментарии" писали о том, что россияне после начала полномасштабного вторжения активно уезжают в одну европейскую страну. В ней граждане РФ открывают собственный бизнес, занимаются инвестициями и распространяют российскую культуру.
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