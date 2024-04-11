Женщина в России получила проблемы с полицией из-за одного фото: какая причина

На российскую журналистку Антониду Смолину написали донос в полицию из-за того, что она сфотографировалась в желтой куртке на фоне голубого неба. В жалобе объяснялось, что такие действия женщины вызывают ассоциацию с "враждебными символами". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



На россиянку написали донос за фото. Фото из открытых источников

Антонида Смолина рассказала, что к ней домой пришел следователь, который рассказал о доносе от россиянина по имени Валерий Николаевич. В жалобе было отмечено, что мужчину привлекла внимание фотография женщины в социальных сетях.

"Зашел на страницу Антониды Смолиной в соцсетях, а она там в желтом пуховике на фоне голубого неба фотографируется, тем самым вызывает ассоциацию с враждебными символами, власть и нашу армию дискредитирует", — рассказала Смолина о тексте доноса на нее.

Женщина сначала восприняла ситуацию как шутку, а затем заявила, что ей страшно за то, какие люди живут рядом и что происходит в их головах. Все же журналистка была вынуждена написать объяснительную записку относительно доноса на нее.

"Зарплата не позволяет мне покупать новую одежду каждый раз, как меняется общественная оценка того или иного цвета", — объясняет Смолина.

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