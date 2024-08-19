Женщина задонатила 52 доллара на помощь Украине: ее осудили на 12 лет

Согласно решению российского суда, балерина Ксения Карелина получила 12 лет лишения свободы из-за государственной измены за перевод 52 долларов на счет благотворительной организации, занимающейся поддержкой Украины.



Ксения Карелина получила 12 лет за госизмену. Фото из открытых источников

Ксения Карелина, имеющая паспорт РФ, но после длительного прожиания в США в 2021 году получила американское гражданство. Во время визита к своей семье на новогодние праздники в Екатеринбург женщина была задержана полицией, а службы ФСБ обвинили Карелину в сборе денег для организации, которая якобы снабжает оружие украинским военным.

Прокуратура РФ требовала 15 лет заключения для Ксении Карелиной, однако местный суд Екатеринбурга признал гражданку США виновной в госизмене и назначил наказание – 12 лет колонии общего режима.

Как оказалось, Ксения Карелина, находясь в США в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, где осуществила денежный перевод в размере 51,8 доллара на счет фонда "Razom for Ukraine". Вероятно, именно эту транзакцию обнаружили российские спецслужбы.

Адвокат Карелиной заявил, что женщина признает перевод денег, однако отмечает, что осужденная считала, что это средства, которые могут помочь жертвам обеих сторон. Также адвокат американки указал, что Карелина планирует оспорить приговор суда.

Благотворительная организация "Razom for Ukraine" отреагировала на арест балерины и указывает, что занимается только гуманитарной деятельностью и не собирала деньги на оружие или боеприпасы.

Также на ситуацию отреагировал партнер Ксении Карелиной, боксер Крис ван Хеерден, требующий от Госдепа США включить ее в списки при следующем обмене заключенными между РФ и Соединенными Штатами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда 21-летняя девушка задонатила 30 долларов на ВСУ и получила 9 лет тюрьмы.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев назвал обмен заключенными между Западом и РФ удачным для Москвы.